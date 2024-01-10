11 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendini saf sevginin iyileştirici gücüne bırak. İzin verirsen, Venüs Chiron Üçgeni, kalp kırıklıklarının iyileşmesine yardım edecek. Pek çok burçta olumlu etkileri görülen bu açı kalıbı sayesinde ikili ilişkilerinin seyri değişebilir. Özellikle bekar Yengeç burçları için aşkın habercisi olabilir. Bu haberimiz ise yükselen Yengeç burçlarına: Romantik ilişkinizdeki sorunlar son bulacak.

Romantik bir güne hazırlıklı olun. Özürleri kabul etmeye, gerekiyorsa bir özür de siz dilemeye niyetli olun. Sevginin gücü, bir süredir ihtiyacınız olan gücü yüreğinizde hissetmenize yol açacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...