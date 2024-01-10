11 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ikili ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirsin. Venüs ile Chiron arasındaki açılanmadan olumsuz etkilenebilirsin. Sevginin bir koşula bağlı olduğunu düşündüğün anlar olabilir. Zaman zaman sevilmediğini hissedebilir, yoğun duygularla kalp kırıklıkları yaşayabilirsin. Tüm bunların etkisinden bir an önce kurtulmak için kendine ve şefkatin gücüne odaklanmalısın.

İzin ver sevdiklerin yaralarını sarsın. Güzelliklerin bir araya geldiği Oğlak yeni ayında kendin için bir şey yapmaya odaklan ve buna sevgi ile başla. Bu arada günün ikinci yarısında romantik sürprizlere hazır ol. Günün tüm stresini atmanı sağlayacak sevgi dolu dokunuşlarla karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...