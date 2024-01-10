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11 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 19:01

Sevginin saf, kusurlu ve içten olduğuna inanmanız gerekiyor! Venüs Chiron açılanmasından olumsuz etkilenmemek için sevdiklerinize şefkatle sarılın. Peki, 11 Ocak Perşembe gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi, bugün ikili ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirsin. Venüs ile Chiron arasındaki açılanmadan olumsuz etkilenebilirsin. Sevginin bir koşula bağlı olduğunu düşündüğün anlar olabilir. Zaman zaman sevilmediğini hissedebilir, yoğun duygularla kalp kırıklıkları yaşayabilirsin. Tüm bunların etkisinden bir an önce kurtulmak için kendine ve şefkatin gücüne odaklanmalısın. 

İzin ver sevdiklerin yaralarını sarsın. Güzelliklerin bir araya geldiği Oğlak yeni ayında kendin için bir şey yapmaya odaklan ve buna sevgi ile başla. Bu arada günün ikinci yarısında romantik sürprizlere hazır ol. Günün tüm stresini atmanı sağlayacak sevgi dolu dokunuşlarla karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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