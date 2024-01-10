11 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yaratıcı fikirlerin teoride kalmasın! Mars Satürn Altmışlığının sana ilham vermesine izin ver. Düşüncelerinin, tasarımlarının ve eşsiz fikirlerinin teoriden pratiğe dönüşmesi için harika bir gün. Kendini rahatça ifade edebileceğin bir anda düşlerin gerçek olabilir.

Özellikle günün ikinci yarısında meydana gelecek Oğlak yeni ayı sayesinde hızlı kararlar alabilirsin ve bu sayede fikirlerini açığa çıkarabilirsin. Duyulmayı bekleyen ne çok sözün var! Hadi bir cesaret ve biraz hayal gücü... Gerisi gelecek, tabiri caizse sen bir adım attığında su akacak yolunu bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...