11 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Mars Satürn Altmışlığının olumlu etkilerini hissedeceksin. Her zamankinden daha sabırlı ve ilkeli bir yaklaşımla fikirlerini hayata geçirme şansı bulacaksın. Kendine koyduğun hedeflere ulaşmak için bir yol haritası çiz ve tarih belirle, bu sayede istediğin yere tahmininden çok daha kolay varacaksın.

Bugün bir takım sağlık sorunları ile uğraşman gerekebilir. Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara dikkat etmelisin. Enerji ve efor sarf etmen gereken yoğun iş gündemlerine de hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...