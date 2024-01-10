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11 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 19:01

Uzlaşmanın zamanı geldi! Venüs Chiron Üçgeni aile düzeninizin sağlanması için size fırsat veriyor. Bırakın sevgi her şeyin üstesinden gelsin. Peki, 11 Ocak Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa, bugün kelimenin tam anlamıyla hayatındaki düğümler çözülüyor. Venüs ile Chiron arasındaki açılanma özellikle aile içindeki uzlaşmaları gündeme getiriyor. Mal paylaşımı, miras ve alım-satım konuları nedeniyle yaşanan ailevi meseleler son buluyor, hiyerarşik düzen yeniden sağlanıyor. 

Bugün dikkat emen gereken konu ise fevri davranışlar sergilememek. Ailevi meseleler konuşulurken anlayışlı ve sakin olmalı, herkesin konuşmasına izin vermelisin. Fikir ayrılıklarına rağmen ortak bir kararla doğru yolu bulabilirsiniz. Maddi kaygıların, sevgi bağlarınıza zarar vermesine izin vermeyin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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