11 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün seni rüyalarla dolu bir sabah bekliyor. Bu rüyaların etkisiyle gündeme gelebilecek olan ailevi meselelere fazlaca kafa yorabilirsin. Kişisel sorunlarından ve bireysel yaşamından uzaklaşarak başkaları için yoğun bir mücadeleye girebilirsin. Bu sırada, aile içindeki güçlü kişilerle haberleşmen, onların deneyimlerinden yararlanman da mümkün. Belki aile büyüklerinden bir öğüt alabilir ya da onların tecrübelerinden faydalanabilirsin. Ancak kendini sürekli ön plana atmamanı tavsiye etmek zorundayız!

Arkadaşlarınla, ailenle, yakınlarınla bol bol görüşme ve iletişim içinde olacağın günün sonunda kırılan taraf olabilirsin. Adaleti sağlamak, sevdiklerini mutlu etmek istediğini biliyoruz. Lakin bunu yaparken kendini yeterince düşündüğünden emin değiliz. Bazen uykularını sapıtmana, rüyalarla boğuşmana neden olan olaylardan uzak kalman gerek.

Tam da bu noktada, aşka sığınmak iyi bir yöntem olabilir. Belki de günün yoğunluğundan sonra biraz kendiyle baş başa kalmak, kendi düşüncelerini toparlamak isteyeceksin. Bu süreçte kendine biraz zaman ayırman ve ihtiyaçlarınla ilgilenmen önemli olacaktır. Sevildiğini hissetmek için de partnerine şans ver deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...