Sosyal Pili Biten Kaya'dan Ayak Fotoğrafı Atan Subaşı'na 11 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sosyal Pili Biten Kaya'dan Ayak Fotoğrafı Atan Subaşı'na 11 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Sinem Kobal'ın kızıyla paylaşımı kafaları karıştırdı.
Bu sakarlık bir tek Cemal Can'ın başına gelebilirdi.
Şeyma Subaşı yine "şu siteye ayak atmayın kardeşim" dedirtti.
Hazal Kaya sosyal pilinin bittiğini duyurdu.
Gupse Özay, anneler günü hediyesinin mesajını şimdiden verdi.
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Hande Erçel yine gezmelere doyamadı.
Yasemin Şefkatli'den anı köşesi paylaşımı geldi.
Alizade, "spora devam" dedi.
Serenay Sarıkaya'dan set anısı geldi.
Berfu Yenenler'den de aile saadeti pozu.
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Teoman yine sahnelerin tozunu attırdı.
İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyleydi.
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