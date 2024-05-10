11 Mayıs Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde senin için biraz karmaşa var gibi görünüyor. Bugün özel hayatında, beklenmedik iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Duygu değişimlerin nedeniyle günün hem dramatik hem de heyecanlı geçebilir. Sorunların çözümü konusunda kendinden bile sakladığın gerçekleri kabul etmenin zamanı geldi çattı. Bu kabulleniş, seni ailenden destek almanı sağlayacak bir sürece sokabilir.

Özellikle maddi konularda ailene itiraf edeceğin bazı gerçekler ya da ortaya çıkan borçlar, seni önce strese sokabilir. Fakat çözüm düşündüğünden çok daha hızlı gelecek. Hayatın zorlukları karşısında yalnız olmadığını ve sevdiklerinle birlikte çözüme ulaşabileceğini bilmek öz güvenini artıracaktır. Bu sayede ailenden uzaklaşmaya yönelik aldığın kararları bir süre askıya alabilirsin. Yurt dışına yerleşme ya da yalnız başına yeni bir hayat inşa etme fikrinden uzaklaşmak üzeresin.

Hatta buna sebep olacak bir de romantik ilişki söz konusu olabilir. Kalbini çalmaya hazırlanan o kişi çok yakınında. Aslında çok da yabancı olmayan bu kişiyi bir süredir tanıyor olabilirsin. Lakin hislerini görmezden gelmişsin. Şimdiyse aşka kapılabilirsin... Kendini daha güçlü ve rahat hissedeceğin bir konfor alanı oluşuyor. Hayatında yeniden yükseliş dönemine giriyorsun, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...