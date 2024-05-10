11 Mayıs Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün ikili ilişkilerinle veya evliliğinle ilgili birtakım kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Partnerinle arandaki ilişkide belirsizlikler söz konusu olabilir. Fakat bu belirsizliklerin ne olduğunu tam olarak çözemeyebilirsin, belki de tam olarak netleştiremediğin bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bu da, her şeyi kusursuz bir düzende ve mantıklı bir açıklama metninin altında toplamak isteyen zihnini bulandırabilir. Hayatını zorlaştırabilir! Tam da bu noktada, bilmelisin ki bazen akışına bırakmak da bir çözüm olabilir.

Her şeyi kontrol etme çaban seni hasta edebilir. İşlerin biraz kontrolden çıkmasına izin verirsen; sağlık konuları, miras veya nafaka gibi ciddi konular üzerine yapacağın görüşmeler ya da toplantılarda, güzel sonuçlar elde edebilirsin. Tabii kontrolü tamamen elinden bırakmanın mümkün olmadığının farkındayız ama ipleri esnetmek de bir başlangıç olabilir.

Bu duruma en çok partnerin sevinecektir. Zira yakın çevrendeki kişilerin hayatını kontrol altında tutma çaban da bu aralar kırıcı oluyor, olabilir. Biraz dinlenmek ve rahata kavuşmak için sana en önemli tavsiyemiz, düşünmemek! Kendi sorumluluğunda olmayan hiçbir şeyi, değiştirmeye gücünün yetmeyeceği olayları ve sağlık konularını düşünme. Eğer bir çözüm varsa, ancak bu şekilde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...