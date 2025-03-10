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11 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.03.2025 - 19:14

Kazanmaya hazırsınız... Peki 11 Mart Salı günü aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Mart Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün büyük işlere kalkışmak isteyebilirsin. Girişimci ruhunu uyandıran bir yaklaşımla bir hayli heyecanlı ve yenilikçi olabilirsin. Özellikle de finansal konulara dair kararlarında ve kazanmak için girdiğin yarışlarda her zamankinden çok daha cesur olabilirsin. 

Merkür, adım adım geri hareketine hazırlanırken Venüs ile kavuşumu sayesinde ortaya çıkan enerjiden yararlanabilirsin. Bu aşamada dikkat etmen gereken ise paranı kendin yönetmen ve kararlarını kendi çıkarların doğrultusunda alman. Bir başkası için risk almaktan, ortaklıklardan ve gerçekçi olmayan hedeflerden uzaklaşmalısın.  

Hadi biraz da aşk konuşalım! Büyük işlere kalkışma ve hayatını değiştirecek kararlar almaya meyilli olma romantik konularda da gündeminde yer alabilir. Aman dikkat tutkularına, anlık heveslere veya arzularına kapılarak ilişkinde yeni bir boyuta geçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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