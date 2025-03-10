11 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün büyük işlere kalkışmak isteyebilirsin. Girişimci ruhunu uyandıran bir yaklaşımla bir hayli heyecanlı ve yenilikçi olabilirsin. Özellikle de finansal konulara dair kararlarında ve kazanmak için girdiğin yarışlarda her zamankinden çok daha cesur olabilirsin.

Merkür, adım adım geri hareketine hazırlanırken Venüs ile kavuşumu sayesinde ortaya çıkan enerjiden yararlanabilirsin. Bu aşamada dikkat etmen gereken ise paranı kendin yönetmen ve kararlarını kendi çıkarların doğrultusunda alman. Bir başkası için risk almaktan, ortaklıklardan ve gerçekçi olmayan hedeflerden uzaklaşmalısın.

Hadi biraz da aşk konuşalım! Büyük işlere kalkışma ve hayatını değiştirecek kararlar almaya meyilli olma romantik konularda da gündeminde yer alabilir. Aman dikkat tutkularına, anlık heveslere veya arzularına kapılarak ilişkinde yeni bir boyuta geçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...