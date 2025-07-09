11 Maddede Açıklıyoruz: Neden Bazı İnsanlar Parayı Ne Olursa Olsun Tutamaz?
Bazı insanlar var, ne kadar kazanırlarsa kazansınlar cüzdanları hep boş, kartları hep limitte. Ay sonu gelsin de toparlanırım derler ama ay sonu geldiğinde yine eksiye düşerler.
Peki neden bazılarımız parayı elde tutmakta bu kadar zorlanıyor? Bu sadece savurganlık meselesi mi, yoksa altında yatan daha derin nedenler mi var? Gel, birlikte detaylıca bir bakalım.
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1. Parayı yarınlar yokmuşcasına harcamak, en büyük tuzaklardan biri.
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2. Bütçe planı yapmamak, arabayı haritasız sürmeye benzer.
3. Duygusal harcama alışkanlığı; moralin bozulduysa alışverişe, sevindiysen yemeğe.
4. Azıcık keyif de yapamayacak mıyım? bahanesiyle yapılan küçük harcamalar çığrından çıkabiliyor.
5. Finansal hedef belirlememek, paranın yönünü kaybettirir.
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6. Kredi kartını doğru kullanmamak, gelecekten çalmak demek.
7. Ay sonunda toparlarım ya... dememek lazım.
8. Onlar yapıyor ben neden yapmayayım? hiiiiiç dememek lazım!
9. Para biriktirmeyi erteleme.
10. Finansal bilgi eksikliği, parayla sağlıklı ilişki kurmayı zorlaştırır.
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11. Disiplin yoksa, hiçbir sistem işe yaramaz.
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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