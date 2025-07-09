11 Maddede Açıklıyoruz: Neden Bazı İnsanlar Parayı Ne Olursa Olsun Tutamaz?

Bazı insanlar var, ne kadar kazanırlarsa kazansınlar cüzdanları hep boş, kartları hep limitte. Ay sonu gelsin de toparlanırım derler ama ay sonu geldiğinde yine eksiye düşerler.

Peki neden bazılarımız parayı elde tutmakta bu kadar zorlanıyor? Bu sadece savurganlık meselesi mi, yoksa altında yatan daha derin nedenler mi var? Gel, birlikte detaylıca bir bakalım.