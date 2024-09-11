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11 Eylül Piyasa Özeti: BIST'te Sert Düşüş, Altında Tarihi Zirve!

etiket 11 Eylül Piyasa Özeti: BIST'te Sert Düşüş, Altında Tarihi Zirve!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 19:38

11 Eylül’de piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Borsa İstanbul’da önemli bir düşüş görülürken, altın fiyatları tarihi zirveye ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Döviz kurlarında ise küçük çaplı geri çekilmeler dikkat çekiyor. Yatırımcılar, BIST’teki değer kayıplarının etkilerini değerlendirirken, altındaki bu yükseliş güvenli liman arayışını artırıyor. İşte günün önemli piyasa verileri ve gelişmeleri.

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Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, %2,16 oranında değer kaybederek 9.415,75 seviyesine kadar geriledi.

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, %2,16 oranında değer kaybederek 9.415,75 seviyesine kadar geriledi.

Özellikle büyük şirketlerin yer aldığı BIST 30 endeksi ise %1,78 düşüşle 10.352,33 seviyesinde işlem görüyor.

Döviz kurlarında da benzer bir düşüş söz konusu.

Döviz kurlarında da benzer bir düşüş söz konusu.

Dolar/TL kuru, küçük bir oran olan %0,13'lük bir düşüş yaşayarak 33,9930 seviyesine gerilemiş durumda. Benzer şekilde, Euro/TL de %0,18'lik bir düşüşle 37,4706 seviyesine inmiş durumda . Ayrıca, Euro/dolar paritesi de %0,06'lık bir düşüş yaşayarak 1,1013 seviyesine gerilemiştir.

Altın piyasasında ise hareketlilik oldukça dikkat çekici. Altının ons fiyatı %0,27 gerileyerek 2.509,88 dolara düşmesine rağmen, iç piyasada gram altın yeni bir zirveye ulaşarak 2.760 liraya çıktı.

Altın piyasasında ise hareketlilik oldukça dikkat çekici. Altının ons fiyatı %0,27 gerileyerek 2.509,88 dolara düşmesine rağmen, iç piyasada gram altın yeni bir zirveye ulaşarak 2.760 liraya çıktı.

Bu, gram altının bugüne kadar gördüğü en yüksek seviye olarak kaydedildi. Şu an itibarıyla gram altın 2.742 liradan işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altın 4.485 lira, Cumhuriyet altını ise 17.882 liradan satılıyor.

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