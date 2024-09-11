11 Eylül Piyasa Özeti: BIST'te Sert Düşüş, Altında Tarihi Zirve!
11 Eylül Piyasa Özeti: BIST'te Sert Düşüş, Altında Tarihi Zirve!
11 Eylül’de piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Borsa İstanbul’da önemli bir düşüş görülürken, altın fiyatları tarihi zirveye ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Döviz kurlarında ise küçük çaplı geri çekilmeler dikkat çekiyor. Yatırımcılar, BIST’teki değer kayıplarının etkilerini değerlendirirken, altındaki bu yükseliş güvenli liman arayışını artırıyor. İşte günün önemli piyasa verileri ve gelişmeleri.
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Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, %2,16 oranında değer kaybederek 9.415,75 seviyesine kadar geriledi.
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