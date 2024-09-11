11 Eylül Piyasa Özeti: BIST'te Sert Düşüş, Altında Tarihi Zirve!

Dolar/TL kuru, küçük bir oran olan %0,13'lük bir düşüş yaşayarak 33,9930 seviyesine gerilemiş durumda. Benzer şekilde, Euro/TL de %0,18'lik bir düşüşle 37,4706 seviyesine inmiş durumda . Ayrıca, Euro/dolar paritesi de %0,06'lık bir düşüş yaşayarak 1,1013 seviyesine gerilemiştir.