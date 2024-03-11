11 – 17 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

Gökyüzü Bu hafta kendinizi daha huzurlu hissedeceğinize işaret etmekte. Enerjinizi yükseltmek için meditasyon yapabilir sevdiğiniz şarkıları dinleyerek ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Bu hafta ruhsal yönünüz olayları daha doğru tarzda değerlendirmenizi sağlayacaktır. Yapmak istedikleriniz ve işinizle ilgili konularda görüşmeler yaptığınız insanlarla ilgili daha gerçekçi kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve ayrıntılara özellikle dikkat edin.

Boğa:

Bu hafta kendi düşüncelerinizi kelimelerle ifade etme isteğinizi harekete geçiriyor. Yakınlarınız ve birlikte çalıştığınız insanlarla ortak menfaatler üzerinde çatışmalar yaşanabilir. Sakinliğinizi korumalısınız vereceğiniz tepkiler maddi zararlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Sakin davranmalı, çevrenizle olan ilişkilerinizi yeniden olumlu yönde yapılandıramaya çalışmalı ve var olan sorunları akılcı yaklaşımlarla çözüme kavuşturmaya çabalamalısınız. Size gerçekten değer veren dostlarınızın desteğiyle başarılı işlere imza atabileceğiniz bir dönemdesiniz.

İkizler:

Gökyüzü kariyerinizle ilgili konularda uğramış olduğunuz haksız ve baskıcı durumlardan kurtulmaya başladığınıza işaret etmekte. Bu sayede tüm dikkatinizi işinize vermenizi engelleyen enerjiler de arkanızda bırakmaya başlıyorsunuz. Maddi konularda dikkatli davranmaya devam etmelisiniz. Fırsat olarak değerlendirebileceğiniz finansal konular hiç tahmin etmediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Planlı hareket etmeli ve kazancınızı herkesle paylaşmamalısınız. Özel yaşamınızda uzun süredir devam eden beraberlikler de daha sıcak yakınlaşmalar ve ilişkinin yönde ilerlemesi adına çok güzel paylaşımlarda bulunabilirsiniz.