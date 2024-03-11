Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
11 – 17 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 11 – 17 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 09:19

Gökyüzü bu hafta daha huzurlu enerjileri taşıyor yer yüzüne. Yüksek farkındalık kazanacağımız ruhsal anlamda önemli dönüşümler içinde olacağımız enerjiler ile karşı karşıyayız. Bu haftayı doğru değerlendirenler ruhsal arınma şifa düşüncelerin netleşmesi ile hayatlarında çok daha sağlıklı kararlar alarak uygulayabilecekler. Hafta boyunca rüyalarınızı not edin ve rüyalar yolu ile gelen mesajları algılamaya özen gösterin.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Koç:

Koç:

Gökyüzü Bu hafta kendinizi daha huzurlu hissedeceğinize işaret etmekte. Enerjinizi yükseltmek için meditasyon yapabilir sevdiğiniz şarkıları dinleyerek ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Bu hafta ruhsal yönünüz olayları daha doğru tarzda değerlendirmenizi sağlayacaktır. Yapmak istedikleriniz ve işinizle ilgili konularda görüşmeler yaptığınız insanlarla ilgili daha gerçekçi kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin ve ayrıntılara özellikle dikkat edin.

Boğa: 

Bu hafta kendi düşüncelerinizi kelimelerle ifade etme isteğinizi harekete geçiriyor. Yakınlarınız ve birlikte çalıştığınız insanlarla ortak menfaatler üzerinde çatışmalar yaşanabilir. Sakinliğinizi korumalısınız vereceğiniz tepkiler maddi zararlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Sakin davranmalı, çevrenizle olan ilişkilerinizi yeniden olumlu yönde yapılandıramaya çalışmalı ve var olan sorunları akılcı yaklaşımlarla çözüme kavuşturmaya çabalamalısınız. Size gerçekten değer veren dostlarınızın desteğiyle başarılı işlere imza atabileceğiniz bir dönemdesiniz.

İkizler: 

Gökyüzü kariyerinizle ilgili konularda uğramış olduğunuz haksız ve baskıcı durumlardan kurtulmaya başladığınıza işaret etmekte. Bu sayede tüm dikkatinizi işinize vermenizi engelleyen enerjiler de arkanızda bırakmaya başlıyorsunuz. Maddi konularda dikkatli davranmaya devam etmelisiniz. Fırsat olarak değerlendirebileceğiniz finansal konular hiç tahmin etmediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Planlı hareket etmeli ve kazancınızı herkesle paylaşmamalısınız. Özel yaşamınızda uzun süredir devam eden beraberlikler de daha sıcak yakınlaşmalar ve ilişkinin yönde ilerlemesi adına çok güzel paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Yengeç:

Yengeç:

Bu hafta kendinizi oldukça yorgun hissedebilirsiniz her şey size zorlayıcı görünür. İçinizden hiçbir şey yapmak gelmez. Yaşadığınız gerginliklerin etkisinden sıyrılarak olayları daha akılcı yöntemlerle ele almak sizin için pozitif sonuçları da beraberinde getirecektir. Sevdiğiniz insanların eleştiri ve önerilerini yok saymadan onları anlamaya çalışarak hareket etmek en doğru davranış şekli olacaktır. Özel yaşamınızda sevdiğiniz insanın size olan desteğini görmezden gelmeyin. Hem kendinize hem ona haksızlık yapmış olmak istemezsiniz.

Aslan: 

Gökyüzü maddi gelirlerinizde ki artışla birlikte statünüzden ve kazancınızdan faydalanmak isteyen sözde eski arkadaşlarınızın etrafınıza doluşacağına dikkat çekmekte, Geçmiş deneyimlerinizi hatırınıza getirmeniz faydalı olacaktır. Kazancınızı har vurup harman savurur geçmişteki davranışları sergilerseniz fazlasıyla üzülebilirsiniz. Özel yaşamınızda mutluluğunuz çevrenizdeki herkese yansıyacak ilişkinize ailenizin de destek vermesiyle kendinizi adeta dünyaya yeniden gelmiş gibi hissedeceksiniz.

Başak: 

Gökyüzü iş hayatınızda disiplinli ve kararlı tutumunuzu devam ettirmenizin getireceği olumlu gelişmelere işaret etmekte. Bu hafta iş arkadaşlarınızdan birinin kurnaz davranışlarıyla ağzınızdan işinizle ilgili bir şeyler öğrenme çabası İle size samimi yaklaşımları söz konusu olabilir. Dikkatli davranın ve mesleğinizle ilgili konularda açık vermeyin. Birileri bulunduğunuz konumdan ya da ilerlemenizden rahatsızlık duyabilir. Oyunu kuralına göre oynayın ve kimsenin siz müsaade etmediğiniz sürece kimse sizi engelleyemez ve bulunduğunuz konumla ilgili bir zarar veremez. Eğitim ve iş hayatınızda yeni bir süreç güçlü yapılanmalarla dolu harika bir dönemin kapılarını aralıyorsunuz.

Terazi:

Terazi:

Göksel enerjiler bu hafta güvenliğinizle ilgili konularda daha duyarlı davranmanız için uyarıyor sizleri. Değerli bir eşyanızı kaybedebilir bir hırsızlık olayının mağduru olabilirsiniz. Dikkatli olduğunuz takdirde oldukça keyifli bir gün sizler için. İşlerinizin istediğiniz şekilde ilerlemesi ile moral bulacak ve başarıyla ilerlemeye devam edecek enerjiye sahip olacaksınız. Özel yaşamınızda ise birlikteliğinizde keyifli ve dürüst paylaşımlar sizi mutlu edecek ve ilişkiniz hakkında daha ciddi düşünceler içine girmenizi sağlayacak.

Akrep: 

Göksel enerjiler çok uzun zaman deneyimlediğiniz zorlu günlerden sonra yaşamınızda ki taşların birer birer yerine oturmaya başlamasıyla kendinize olan güveninizi geliştirmeniz için sizlere şanslar sunmaya devam ediyor. Önemli iş görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz yeni teklifler alabilirsiniz. Aceleci davranmadan harekete edin. Kendinize sormanız gereken sonu “Ben ne istiyorum ve neler yapabilirim?” olmalı. Bunların cevabını kendinize verdikten sonra sizden talep edilenleri değerlendirerek ortak değerlerde buluşmanız size fayda sağlayacaktır. Özel yaşamınızda hızla yaşanan gelişmeler başınızı döndürebilir duygularınızla mantığınızı dengeleyerek hareket edin.

Yay: 

Bu hafta işinizle ilgili konularda uygulamaya başlayacağınız parlak fikirleriniz ve bunun sonucunda gelecek haklı başarı birçok kişinin rahatsız olmasına neden olabilir. Buna istinaden sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Kimileri size karşı çıkarken kimileri de birlikte yol almak için kapınızı çalabilir. Kararlı olun ve uygulamalarınıza devam edin. Günlerdir fazlasıyla yoruldunuz emin olun ki buna değecek. Kendinizi keyif aldığınız konularla ilgilenerek dinlendirmelisiniz böylelikle daha dinamik bir şekilde kararlarınızı genişleterek oldukça büyük bir başarı elde edebilirsiniz. Özel yaşamınızda yakınlarınızdan birinin sağlık problemi canınızı sıkabilir.

Oğlak:

Oğlak:

Gökyüzü hedeflerinizi yükseltmeniz var olan şartlarınızı daha iyi değerlendirmeniz için sizleri destekliyor. Eğer işlerinizi zamanında yetiştiremediğinizden şikayet ediyorsanız yeni yollar aramalı aşırı yorgunluğa bağlı sağlık sorunları yaşamadan kendinize zamanı daha iyi kullanabileceğiniz bir sistem kurmalısınız. Bu konuyla ilgili sizden yaşça büyük insanların tavsiye ve öğütlerini dikkate almalısınız. İşinizle ilgili bir girişiminiz akşam saatlerinde olumlu olarak sonuçlanabilir ve insanlardan büyük bir ilgi görebilirsiniz. Bu hafta sezgileriniz oldukça kuvvetlidir sezgilerinizin sesine kulak verin ve yapacaklarınızı buna göre gerçekleştirin.

Kova: 

Gökyüzü maddi konuların sizi bir hayli meşgul edeceğine işaret etmekte. Özellikle ortaklıkları olan Kova’lar sizin uygun görmediğiniz harcamalar ve daha önce den aksayan ödemelerin borçları oldukça canınızı sıkabilir, öfkelenerek bu durumu çözüme kavuşturamazsınız. En iyisi, sakin bir şekilde kendi gelirlerinizi kontrol ederek yeni bir zorlukla karşılaşamamak için “Birlikte çalıştığım insanlarında görüşlerini alarak ne yapabilirim, bu durumu nasıl düzeltebilirim?” şeklinde düşünüp yeni kararlar almanız olacaktır. Özel yaşamınızda ise fevri hareketler sergilemekten uzak durun günün stresinin ilişkinize yansıması hiç de hoş olmayan durumlara neden olabilir.

Balık: 

Gökyüzü işbirliklerinin iş ve özel yaşamınızda getireceği olumlu etkilere işaret etmekte. Bu hafta duygularınızla değil mantığınızla hareket ederseniz sürekli uğraşmak zorunda kaldığınız pek çok problemi iş birlikleri sayesinde bir daha tekrarlanmamak üzere çözüme kavuşturabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise uzun zamandır aşka küskün kalbinizi müthiş bir heyecanla saracak özel bir insanla karşılaşabilir tanışabilir duygusal hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0