11 – 17 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları
11 – 17 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları
Gökyüzü bu hafta daha huzurlu enerjileri taşıyor yer yüzüne. Yüksek farkındalık kazanacağımız ruhsal anlamda önemli dönüşümler içinde olacağımız enerjiler ile karşı karşıyayız. Bu haftayı doğru değerlendirenler ruhsal arınma şifa düşüncelerin netleşmesi ile hayatlarında çok daha sağlıklı kararlar alarak uygulayabilecekler. Hafta boyunca rüyalarınızı not edin ve rüyalar yolu ile gelen mesajları algılamaya özen gösterin.
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Koç:
Yengeç:
Terazi:
Oğlak:
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