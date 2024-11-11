10 Yıl Sonra Nasıl Bir İlişki Durumun Olacağını Söylüyoruz!
10 Yıl Sonra Nasıl Bir İlişki Durumun Olacağını Söylüyoruz!
Mevcut bir ilişkin varsa veya aradığın aşkı hala bulamadıysan, her iki durum için de beklentilerin olabilir. Bundan 10 yıl sonra nasıl bir ilişki içinde olduğunu merak ediyorsan buyur bakalım teste! 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
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2. İlk buluşmada partnerin seni nereye götürse çok etkilenirdin?
3. Cinsel hayatına heyecan katmak için neler yaparsın?
4. Şimdi de tatil yapmak isteyeceğin bir yer seç bakalım. 👇
5. Sevgilinle en büyük tartışmayı ne üzerine yaşarsın?
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