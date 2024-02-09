10 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aile hayatından uzaklaşmak isteyebilirsin. Kendi düzenini kurmak konusundaki fikirlerin belirginleşebilir. Bu konudaki kararların doğrultusunda hızlı hareket etmeye karar verebilirsin. Artık ne istiyorsan, onu elde etmek için acele etmen gereken bir dönemdesin. Biraz yalnızlaşmaya ve kendine özgür bir alan açmaya ihtiyacın var.

Yenilik ve kendin olma sürecinde ruhsal anlamda sana en iyi gelecek şey kendine özel bir düzen kurmak! Merkür Jüpiter karesinde bu konuda aile bireylerinden de destek alabileceğini söylemeden geçmeyelim. Bu iş beklediğinden çok daha kolay olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...