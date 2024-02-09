10 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün yüzeysel ve rastgele adımlar atmaktan kaçın. Merkür ile Jüpiter arasındaki açılanma sana bir işaret veriyor. Düşüncelerini derinleşleştirmen ve kendine saklaman gerektiğini anlayacaksın. Hayatını yoluna koymak ile ilgili kaygıların artabilir. Düzensizliğe karşı sabrın azalıyor. Özellikle maddi konularda özgürleşmek istiyor olabilirsin. Bunun için kendine bir strateji belirlemelisin.

Kendi alanına sahip olma heyecanı dolduğun anlarda ne yapmak istediğine kadar ver! Yolunu çizmenin, kazancını sağlamlaştırarak düzen kurmanın tam zamanı. Dilersen, bunun için sevdiklerinde de yardım alabilirsin. Onlar senin çaban karşısında yanında olmaya hazır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...