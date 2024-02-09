10 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sosyal çevren tarafından sınanabilirsin! Bir süredir görüşmediğin akrabalar, kardeşler ya da komşularla sorun yaşayabilirsin. Gizli düşmanların olabilir. Stres kaynağı olabilecek kişilerle görüşmek ve hatta anlaşmak zorunda kalabilirsin. Merkür ile Jüpiter seni köşeye sıkıştırmış gibi gelebilir! Fakat bunlardan kurtulmanın bir yolu var.

Açık sözlü ve net bir duruşla uzaklaşmak. Ne dersin, bir hafta sonu kaçamağı harika olmaz mı? Bırakın sorunları bir kez de geride kalanlar çözsün. Odaklanman gereken kendi duyguların ve düşüncelerin! Üstelik keyifli bir hafta sonunda güzelce dinlenmek sağlığına da iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...