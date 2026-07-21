10 Soruda Kuantum Bilgisayarlar Şifreleri Kırabilir mi?

Günümüzde kullanılan birçok güvenlik sistemi, çözülmesi çok zor matematik problemleri üzerine kuruludur. Klasik bilgisayarlar belirli hesaplamaları yapmak için çok uzun süreye ihtiyaç duyduğu için bu sistemler güvenli kabul edilir. Bankacılık işlemlerinden internet alışverişlerine kadar birçok alanda kullanılan şifreleme yöntemleri, bugünün bilgisayarları için pratik olarak kırılamayacak kadar güçlüdür.

2. Kuantum Bilgisayarlar Farklı Bir Mantıkla Çalışıyor

Klasik bilgisayarlar verileri 0 ve 1 olarak işler. Kuantum bilgisayarlar ise kuantum bitleri, yani qubit'leri kullanır. Bu yapı sayesinde aynı anda çok sayıda olasılığı değerlendirebilirler. Bu durum onları her konuda üstün yapmasa da bazı özel problemlerde klasik bilgisayarlardan kat kat hızlı hale getirebilir. Şifre çözme konusu da bu alanlardan biri olarak görülüyor.

3. Bazı Şifreleme Yöntemleri Gerçekten Risk Altında

Bilim insanlarının geliştirdiği bazı kuantum algoritmaları, günümüzde yaygın olarak kullanılan belirli şifreleme sistemlerini teorik olarak çözebilecek kapasiteye sahip. Özellikle büyük sayıların çarpanlarına ayrılması gibi matematiksel işlemlere dayanan yöntemler gelecekte kuantum bilgisayarların hedefi olabilir. Bu nedenle birçok güvenlik uzmanı bugünden yeni önlemler üzerinde çalışıyor.

4. Yarın Sabah Tüm Şifreler Kırılmayacak

Kuantum bilgisayarlar hakkında konuşulurken en sık yapılan hata, bu teknolojinin hazır ve yaygın olduğu varsayımıdır. Günümüzde geliştirilen kuantum sistemleri hâlâ birçok teknik zorlukla karşı karşıya. Kararlı çalışabilen ve büyük ölçekli hesaplamalar yapabilen sistemlerin

geliştirilmesi için zamana ihtiyaç var. Bu nedenle mevcut şifreleme sistemleri kısa vadede tamamen işlevsiz hale gelmeyecek.