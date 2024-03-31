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10 Soruda Genel Kültür Seviyeni Puanlıyoruz!

etiket 10 Soruda Genel Kültür Seviyeni Puanlıyoruz!

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 10:31

'Bilgi dağarcığını test etmeye hazır mısın? '10 Soruda Genel Kültür Seviyeni Puanlıyoruz!' içeriğiyle genel kültürünü zorlayacak, eğlenirken öğreneceksin. Kendine güveniyor ve bilgilerini sınamak istiyorsan, başlayalım!'

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

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1. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?

1. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?

2. Leonardo da Vinci tarafından çizilen ünlü tablo hangisidir?

2. Leonardo da Vinci tarafından çizilen ünlü tablo hangisidir?

3. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın olanıdır?

3. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın olanıdır?

4. "Savaş ve Barış" romanının yazarı kimdir?

4. "Savaş ve Barış" romanının yazarı kimdir?

5. Olimpiyat oyunlarının doğduğu yer neresidir?

5. Olimpiyat oyunlarının doğduğu yer neresidir?
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6. Pi sayısının ilk üç rakamı nedir?

6. Pi sayısının ilk üç rakamı nedir?

7. Kırmızı kan hücrelerinin ana görevi nedir?

7. Kırmızı kan hücrelerinin ana görevi nedir?

8. "Düşünüyorum, o halde varım" sözü kime aittir?

8. "Düşünüyorum, o halde varım" sözü kime aittir?

9. DNA'nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanları kimlerdir?

9. DNA'nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanları kimlerdir?

10. Nobel ödülleri hangi ülkede verilir?

10. Nobel ödülleri hangi ülkede verilir?
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Daha iyi olabilirdin.

Daha iyi olabilirdin.

Genel kültür yolculuğun daha başında görünüyor! Ama endişelenme, her sorunun yanıtı yeni bir bilgi demek. Merakını besle, dünyayı keşfetmeye devam et!

Ufak detaylar dışında süperdin.

Ufak detaylar dışında süperdin.

Genel kültür trenin hızla ilerliyor! Birçok konuda bilgi sahibisin ama daha da fazlasını öğrenmek için büyük bir potansiyelin var. Kitapların, filmlerin ve belgesellerin dünyası seni bekliyor.

İnanılmazsın!

İnanılmazsın!

Genel kültür kralı/ kraliçesi, tebrikler! Bilgi hazinen, zenginliklerle dolu. Seninle sohbet etmek, bir bilgi şölenine dönüşüyor. Ama unutma, öğrenmenin sonu yok. Bilgiye olan sevdanı asla kaybetme!

11.

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Selver.1994.06

10/8 İnanılmazsın ! Genel kültür kralı/ kraliçesi, tebrikler! Bilgi hazinen, zenginliklerle dolu. Seninle sohbet etmek, bir bilgi şölenine dönüşüyor. Ama un... Devamını Gör