10 Soruda Genel Kültür Seviyeni Puanlıyoruz!
10 Soruda Genel Kültür Seviyeni Puanlıyoruz!
'Bilgi dağarcığını test etmeye hazır mısın? '10 Soruda Genel Kültür Seviyeni Puanlıyoruz!' içeriğiyle genel kültürünü zorlayacak, eğlenirken öğreneceksin. Kendine güveniyor ve bilgilerini sınamak istiyorsan, başlayalım!'
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?
2. Leonardo da Vinci tarafından çizilen ünlü tablo hangisidir?
3. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nde Güneş'e en yakın olanıdır?
4. "Savaş ve Barış" romanının yazarı kimdir?
5. Olimpiyat oyunlarının doğduğu yer neresidir?
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6. Pi sayısının ilk üç rakamı nedir?
7. Kırmızı kan hücrelerinin ana görevi nedir?
8. "Düşünüyorum, o halde varım" sözü kime aittir?
9. DNA'nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanları kimlerdir?
10. Nobel ödülleri hangi ülkede verilir?
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Daha iyi olabilirdin.
Ufak detaylar dışında süperdin.
İnanılmazsın!
11.
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10/8 İnanılmazsın ! Genel kültür kralı/ kraliçesi, tebrikler! Bilgi hazinen, zenginliklerle dolu. Seninle sohbet etmek, bir bilgi şölenine dönüşüyor. Ama un... Devamını Gör