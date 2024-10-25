10 Soruda Cildinin Şu Anki Yaşını Tahmin Ediyoruz!
10 Soruda Cildinin Şu Anki Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Merhaba güzeller! Şimdi cildinize dair bir keşfe çıkıyoruz. Evet, yanlış duymadınız! Bu testle cildinizin gerçek yaşını tahmin edeceğiz. Belki cildiniz ışıltı saçıyor, belki de biraz “bu aralar bana iyi bakılmıyor” diye sinyaller gönderiyor. Hazır mısınız? Hadi bakalım başlayalım!
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1. Öncelikle güneşle ve güneş kremiyle aran nasıl?
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2. Peki gece yatmadan önce bir cilt bakım rutinin var mı?
3. Sabah kalktın ve gün içinde cildini ne kadar nemlendirirsin?
4. Dürüst olman gereken noktaya geldik. Kaç litre su içiyorsun?
5. Peki şu anda cildin nasıl bir durumda?
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