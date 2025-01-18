10 Soruda Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer

Fotoğraf: bjk.com.tr

1. Ülkemiz için en önemli kimlik sorusuyla başlayalım. Nerelidir?

Norveç, Kristiansund doğumlu.

2. En son nerede teknik direktörlük yapmış?

2007-2008 yıllarında forvet antrenörlüğünün üzerine 2010 sonuna kadar Manchester United FC teknik direktörlüğü olsa da en son 2019-2021 yılları arasında yine Manchester United FC teknik direktörlüğü görevini üstlenmiş.2023-2024 sezonunu UEFA’da maç analisti olarak geçirmiş.

3. Kaç yaşında peki?

26 Şubat 1973 doğumlu. 51 yaşında.

4. Sadece Manchester United teknik direktörlüğü mü bulunuyor?

Daha önce oyuncusu olduğu Molde (Norveç 1. Lig) ve Cardiff’te teknik direktörlük yapmış.

5. Hiç şampiyonluk yaşamış mı?

Evet! 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Molde’yi Norveç liginde üst üste iki kez şampiyonluğa taşımış.

6. Beşiktaş ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

1 buçuk yıl.

7. Ligde 6. sırada olan Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer için ne anlama geliyor?

İlk röportajında bu sözleşmenin bir “meydan okuma” olduğunun altını çizdi.

8. Jose Mourinho ve Ole Gunner Solskjaer arasında ne var?

Solskjaer Manchester United’ı, Mourinho Tottenham’ı çalıştırıyorken Heung-min-Son’un pozisyonu üzerine bir babalık yaklaşımı tartışmasına girmişlerdi. Solskjaer Son’u eleştirmiş ve “Benim oğlum 3 dakika böyle yerde kalsa ve 10 arkadaşı etrafına toplansa yemek yiyemezdi.” demişti. Bunun üzerine Mourinho “Heung-min-Son oldukça şanslı çünkü babası Ole Gunner Solsklaer değil. Babalar çocuklarını besler.” demişti.

9. Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer ne zaman karşılaşacaklar?

Mayıs’ın ilk haftası diyelim.

10. Ole Gunner Solskjaer’i takımın başında ne zaman göreceğiz?

22 Ocak Çarşamba, Athletic Bilbao maçında. Sonrası, Kartal pençesi ve kapanış. Sizce Beşiktaş için güzel ve güneşli günler gelecek mi?

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