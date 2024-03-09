10 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ilişkilerin üzerinde belirsiz bir hava dolaşıyor olabilir. Beklenmedik değişimler ve gerginlikler, özellikle Mars ve Uranüs'ün kare açıları döneminde, duygusal anlamda dalgalanmalar yaratabilir. Bu durumda, anlayışlı ve esnek olmak, ilişkilerindeki dengeni korumana yardımcı olacaktır. Ayrıca, ani tepkiler verme eğilimin de artabilir. Bu yüzden özgürlük arzunla bağlılık ihtiyacın arasında bir denge kurman önemli olabilir. Tam da bu noktada iki önemli tercih yapman gerekebilir: Aklın mı, yoksa kalbin mi? Özgürlüğün mü, yoksa aidiyet ve bağlılık mı?

Yalnızca ilişkilerinde değil kariyer yaşamında da kendine bu soruyu sormalısın. Mevcut iş düzeninden memnun olup olmadığını kontrol etmelisin. Daha önce pek çok kez önüne çıkan fırsatlar karşısında aceleci olmamayı tercih etmiş olabilirsin. Fakat belki de bu sefer gitme vakti gelmiştir. Hem ait hissetmediğin hem de özgür hissetmediğin hiçbir yerde duramayacağın bir gün seni bekliyor. Yeni güne bu kararla başlayacak gibi görünüyorsun. İyi düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...