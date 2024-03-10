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10 Mart 2024 Yeni Ay Tesla 3 6 9 Çalışması

etiket 10 Mart 2024 Yeni Ay Tesla 3 6 9 Çalışması

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 08:04

10 Mart 2024 sabahı tüm kalbimiz ile olmasını istediğimiz dilek arzu ve niyetlerimiz için Tesla 3 6 9 çalışmasına başlıyoruz. Bilin ki yüce yaradan bize şah damarımızdan daha yakındır dilek ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için fırsatlar var, şu anda gökyüzü bizleri desteklerken bu enerjilerden en iyi şekilde yararlanmak için harekete geçme zamanı.

Hayat her zaman kontrolümüzde değildir, inişler, çıkışlar, zorluklar, güzellikler sabrın getirdiği mükafatlar her zaman var. Yüce Allah’ın bizlere bahşettiği gücü kullanmanın bir parçası da niyetlerimizi tezahür ettirme yeteneğimizden yararlanmaktır. Nikola Tesla bu kalıplardan bazıları altın oran ve kutsal geometri ile keşfetmiş, yaşamı boyunca da uygulamış, kendi el yazısı ile kendisinden sonraki nesillere de aktarmıştır.

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Altın oranın değeri 3 6 9’dur.

Altın oranın değeri 3 6 9’dur.

Öncelik ile olmasını istediğimiz dileğimizi, niyetimizi, tezahür ettirmek istediklerimizi netleştirip bunun doğrultusunda dua ve niyette bulunmalıyız. Örnek vermem gerekirse huzur, şifa, başarı, aşk, sağlık, para, eğitim ile ilgili niyetiniz tamamen pozitif cümleler ile o anı yaşıyor gibi olmalı.  Örneğin “aşk, saygı, sadakat, sevgi dolu kalbimi kalbinde tamamladığın şahane bir ilişkinin içindeyim” gibi. Sabah uyandıktan kısa bir süre sonra, bu tezahürü 3 kez söyleyin. Öğleden sonra 6 kez söyleyin. Son olarak, geceleri 9 kez söyleyin. Dilek ve isteklerinizde bulunurken 21 saniye olmasına dikkat edin.  İsterseniz dilek ve duanızın baş harfleri ile not alın ve not aldığınız kağıtları yakın, küllerini evinizde bir çiçeğin toprağına serpebilir, suyla akıtabilirsiniz.

Uygulamada, 3 rakamı bizi doğrudan gökyüzüne evrene veya kaynağa bağlar, 6 rakamı kendi içimizde sahip olduğumuz gücü temsil eder ve 9 geçmişi arındırmamıza karmalarımızdan şifalanarak hayatlarımızda yarım kalanın devam etmesine yardımcı olur. Frekans, tezahür uygulamalarında temiz bir kalp ile niyette bulunmak çok ama çok önemlidir. Bu enerjiyi koruyup sahip çıktığımızda isteklerinizi gerçeğe dönüştürmemiz için anahtar bizlerin iradesinde ve kalbindedir. Tesla çalışmasına göre, niyetlerinizi 3, 6 veya 9 kez tüm kalbimiz ile söylemek en az 21 saniye sürecektir ve gerçek tezahür durumuna erişmemiz açısından oldukça önemlidir.

3 6 9 çalışmasında ilk olarak niyet arzu ve duanızı söylerken, tezahür ettirmeye çalıştığınız şeye zaten sahip olduğunuza inanmaya çalışın, kalbinize ve zihninize onu gerçek olarak tasavvur etmenize izin verin. Zihniniz ve kalbiniz bu çalışmada niyet ve dualarınız olabildiğince odaklanmalı. “Bolluk, bereket, şans, aşk, dolu bir yaşamın içindeyim” gibi! Olmasını istediğiniz konuyu “sadece kalbinizin merkezine geri getirin.” Dua niyetinizi, tezahür ettirdiğiniz şeye zaten sahipmişsiniz gibi ifade edin. 21 gün devam edin. Şans aşk şifa bereket sizler ile olsun.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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