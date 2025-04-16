10 Maddede Ruhumuza, Beynimize ve Bedenimize En Optimize Nasıl Bakarız?

1. Uyanır uyanmaz güneş ışığı almak.

Güneş, beyin sağlığımızı, nöroplastik gelişimi, üretkenliği, hormonları, modu ve uykuyu en iyi regüle eden doğal kaynağımızdır. Uyanır uyanmaz ilk 1 saat içinde, en az 10-15dk açık hava da vakit geçirmek tüm faydaları için yeterli. Arada pencere veya güneş gözlüğü olmamalı. Tabi ki güneşe direkt olarak bakmayın. Açık havada durmak yeterli.

2. Direnç egzersizleri yapmak.

Spor, sadece bedenimiz için değil, beynimiz ve ruh halimiz için oldukça kritik. Yürüyüş güzeldir, ama ağırlık ve direnç egzersizi yapmak; Yaş ilerledikçe kas kütlemizi korumak ve aynı zamanda Kas-Beyin ilişkimizi güçlendirmek adına çok önemlidir.

3. Doğru saatlerde: Kaliteli Uyku.

Uyku, tüm sistemi yeniler. Saat 22-23 gibi uyumak / 6-7 arasında uyanmak; (En az 5 gün), biyolojik olarak sağlıklı bir melatonin salınımı eşliğinde beynimize ve merkezi sinir sistemimize yapacağımız en büyük iyiliktir. Gençliğin ve dinçliğin sırrıdır.

4. Topraklanmak.

Doğa da vakit geçirmek; Mistik olarak değil, bilimsel olarak; Bedenimizde ki elektron dengesini dünyamızın yüzeyinde ki toprağa dokunarak sağlayabiliyoruz.

5. Doğru beslenmek, su.

İşlenmiş, paketli gıdalar tüketmemek. Karbonhidrat ve şekeri sınırlamak. Proteini arttırmak. Günde en az 3 lt su içmek.

6. Besin Destekleri:

Magnezyum, çinko veya temel vitaminlerden eksiğiniz varsa önce tespit etmek (Kan değerlerinize baktırınız) akabinde doktor kontrolünde bu eksikleri tamamlamak.

7. Sosyalleşmek

Araştırmalar gösteriyor ki; Sevdiklerimizle vakit geçirmek, beyin sağlımız için en değerli aktivitelerden biri. Kendimiz olabilmek, güven ve bağlantı hissetmek.

8. Meditasyon / Sessizlik

Durmayan gündemde, her gün 10-15 dk durmak, belki yazmak, belki dua etmek, belki kuşların sesine odaklanmak, belki koltuğunuzda veya bir ağacın altında gözlerinizi kapatıp meditasyon yapmak. Hangisi olursa, sağlımız için her gün biraz durmayı öğrenmeliyiz. Bu stresimizi azaltmanın en kolay ve bilimsel yoludur.

9. Sosyal Medya Detoksu

Pasif beyin aktiviteleri, yaşam motivasyonu molekülümüz olan dopaminin boşuna salınmasına, dolayısıyla bizi isteksizliğe veya yorgunluğa sürükleyebiliyor. Ekran süremizi azaltmak ve alternatif aktivitelere yönelmek beynimizi efektif kullanmamızı sağlıyor.

10. Yeni Şeyler Denemek

Farklı bir yoldan eve gitmek, keşfederek yürümek, yepyeni insanlar, sohbetler ve deneyimlerle kendimize yeni alanlar açmak beyin sağlığımıza çok olumlu etkiliyor.

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Sonsuz sevgiler!

Alican Elkorek

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio