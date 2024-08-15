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10 Maddede İlişkide Neden Kendi Sınırınızı Çizmeniz Gerektiğini Anlatıyoruz!

etiket 10 Maddede İlişkide Neden Kendi Sınırınızı Çizmeniz Gerektiğini Anlatıyoruz!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 22:01

Doğru kişiyi bulmakta zorlanan insanlar hatayı genellikle kendinde ararlar ancak bu sorunun çözümünü dışarıda değil kendi içinizde aramak daha sağlıklı olabilir. İçeriği okuyarak, belki de bazı durumları çözmene yardımcı olabiliriz!

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1. Beklentilerinizin olması oldukça normal...

Karmaşık ilişkilerde bir türlü aradığını bulamayanlar kendi kriterlerini sorgulamaya başlıyor. Her kişinin partnerinden beklediği kriterler farklı olabilir. Sadece çok yüksek beklentiler, objektif olmanızı zorlaştırabilir.

2. Sürekli arayış içinde olmamalısınız...

Sürekli doğru insanı bekliyorsanız, tanıştığınız kişiler beklentinizi karşılamadığında hayal kırıklığı olabilir. Ya da ilişki içinde çok aceleci olmak, ilişkiyi geliştirmenizi zorlayabilir.

3. Geçmişteki hatalardan ders almayı reddetmeyin.

Önceki ilişkilerinizde yaptığınız hataları göz ardı ederseniz yeni partnerinizle de aynı sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı aynı hataları tekrarlamamak için, geçmişinizi komple arkada bırakmamakta fayda var...

4. Kendi kendinizin düşmanı olmayın.

Kendinize karşı korkunuz veya güven eksikliğiniz varsa, bu ilişkinizin gelişmesini engelleyebilir. Sorunun üstüne gitmek isterseniz partneriniz her zaman yanınızda, ondan destek alabilirsiniz.

5. Partnerinizle birbirinize karşı beklentileriniz hep aynı olsun.

İlişkinin en güzel tarafı, kişilerin birbirlerinin beklentilerini bilerek sürdürmesidir. İlişkide sadece kendi beklentilerinizi önemser ve karşı tarafa saygı duymazsanız partnerinizle güçlü bir bağ kurmakta zorlanabilirsiniz.

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6. Her şey olduğu haliyle zaten mükemmel!

Kendiniz de, ilişkiniz de olduğu hali ile oldukça yeterli! Geçmiş ilişkilerinizde yaptığınız hatalardan biri fazla mükemmelliyetçilikse , gerçekçi olmayan standartlar belirlemeyin ve akışına bırakın.

7. İlişkide kendiniz olmaktan vazgeçmek zorunda değilsiniz.

Partnerinizle sürekli vakit geçirdiğiniz için bazı huylarınızın birbirine benzemesi çok tatlı! Ama birbirinize benzemek demek, sınırlarını veya sana ait huylarını değiştirmek zorunda kalman demek değil, her zaman kendin olmaya devam et.

8. Neye ihtiyacınız varsa, partnerinize her zaman dürüst olun.

Bir ilişkinin en temel noktası iletişimle başlar. İhtiyaçlarınızı veya duygularınızı açıkça ifade edemediğiniz bir ilişki içinde olmak ya da karşı tarafı dinlemekten sıkılıyorsanız belki de birbiriniz için doğru insan değilsinizdir...

9. Kendi içsel çatışmalarınızı ilişkinize yansıtmayın.

Kişinin kendi içsel zorluklarını veya duygusal durumunu ele alamaması demek, ilişkinin üzerine yıkılan koca bir duvar haline gelebilir. İlişkinizle alakalı bir problem yoksa sorunu karşı tarafa yüklemeye çalışmayın...

10. Kimsenin kalıbına girmeye çalışmayın...

Başkalarının beklentilerine veya farklılıklarına uyum sağlamakta zorlanmak, sağlıklı bir ilişkinin oluşmasını engeller. Partnerinizle anlaşamadığınız noktada kendiniz için harekete geçin!

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