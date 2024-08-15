10 Maddede İlişkide Neden Kendi Sınırınızı Çizmeniz Gerektiğini Anlatıyoruz!
10 Maddede İlişkide Neden Kendi Sınırınızı Çizmeniz Gerektiğini Anlatıyoruz!
Doğru kişiyi bulmakta zorlanan insanlar hatayı genellikle kendinde ararlar ancak bu sorunun çözümünü dışarıda değil kendi içinizde aramak daha sağlıklı olabilir. İçeriği okuyarak, belki de bazı durumları çözmene yardımcı olabiliriz!
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1. Beklentilerinizin olması oldukça normal...
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2. Sürekli arayış içinde olmamalısınız...
3. Geçmişteki hatalardan ders almayı reddetmeyin.
4. Kendi kendinizin düşmanı olmayın.
5. Partnerinizle birbirinize karşı beklentileriniz hep aynı olsun.
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