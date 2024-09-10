Görüş Bildir
Haberler
Finans
10 Eylül'de, Piyasalarda Neler Yaşandı? Hangi Yatırım Araçları Yükseldi, Hangileri Düştü?

etiket 10 Eylül'de, Piyasalarda Neler Yaşandı? Hangi Yatırım Araçları Yükseldi, Hangileri Düştü?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 19:44

Bugün, 10 Eylül'de, haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe hafif düşüşle başladı.

BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe hafif düşüşle başladı.

Endeks, %0,32 oranında gerileyerek 9.668,16 seviyesine indi. Bankacılık endeksi %1,12 değer kaybederken, holding endeksi %0,24'lük bir artış gösterdi.

Dolar/TL kuru %0,09 düşüşle 34,0365 seviyesinde işlem görürken, euro/TL kuru %0,22 gerileyerek 37,5459 seviyesine indi.

Aynı zamanda, euro/dolar paritesi %0,14 oranında düşüşle 1,1019 seviyesine geriledi.

Altının ons fiyatı, %0,13 artışla 2.509,56 dolardan işlem görürken, gram altın yatay seyrederek 2.746 lira seviyesinde.

Altının ons fiyatı, %0,13 artışla 2.509,56 dolardan işlem görürken, gram altın yatay seyrederek 2.746 lira seviyesinde.

Çeyrek altın 4.498 lira, Cumhuriyet altını ise 18.070 liradan alıcı buluyor. Dün alış ağırlıklı seyreden altının ons fiyatı, bugün yatay bir hareket sergilemeye devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın