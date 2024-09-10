10 Eylül'de, Piyasalarda Neler Yaşandı? Hangi Yatırım Araçları Yükseldi, Hangileri Düştü?
10 Eylül'de, Piyasalarda Neler Yaşandı? Hangi Yatırım Araçları Yükseldi, Hangileri Düştü?
Bugün, 10 Eylül'de, haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti.
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BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe hafif düşüşle başladı.
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