10 Aralık' ta Altın ve Dövizdeki Son Durum: Çin' in Teşvik Hamlesi Fiyatları Nasıl Etkiledi?
10 Aralık' ta Altın ve Dövizdeki Son Durum: Çin' in Teşvik Hamlesi Fiyatları Nasıl Etkiledi?
10 Aralık itibarıyla piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Çin’den gelen ekonomik teşvik haberleri, küresel piyasalara yön verirken, Borsa İstanbul, döviz ve altın cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar:
10 Aralık' ta Altın ve Dövizde Son Durum: Çin’in Teşvik Hamlesi Fiyatları Nasıl Etkiledi?
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BIST 100 yatay seyirle başladı. 🎢
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Taş toprak sektörü parlıyor!
Bankacılık endeksi %0,08, holding endeksi ise %0,03 geriledi.
Dolar ve Euro’da hareketsizlik sürüyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların en çok dikkat ettiği alanlardan biri olmayı sürdürüyor.
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Türkiye piyasasında gram altın, gün içinde 2975 TL ile 2992 TL arasında hareket etti ve şu anda 2987 TL seviyesinden işlem görüyor.
Petrol piyasasında hareket sınırlı olsa da Brent petrol fiyatları yükseliş eğiliminde.
Küresel piyasalarda Çin rüzgarı esiyor.
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