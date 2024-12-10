10 Aralık' ta Altın ve Dövizdeki Son Durum: Çin' in Teşvik Hamlesi Fiyatları Nasıl Etkiledi?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni güne 10.257,19 puandan yatay bir başlangıç yaptı. Açılışta endeks, önceki kapanışına göre sadece 0,20 puanlık bir düşüş gösterdi. Ancak gün ilerledikçe kayıplar arttı ve endeks şu sıralar %1,66 düşüşle 10.087,14 puan seviyesinde bulunuyor.