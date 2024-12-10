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10 Aralık' ta Altın ve Dövizdeki Son Durum: Çin' in Teşvik Hamlesi Fiyatları Nasıl Etkiledi?

etiket 10 Aralık' ta Altın ve Dövizdeki Son Durum: Çin' in Teşvik Hamlesi Fiyatları Nasıl Etkiledi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 18:26

10 Aralık itibarıyla piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Çin’den gelen ekonomik teşvik haberleri, küresel piyasalara yön verirken, Borsa İstanbul, döviz ve altın cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar:

10 Aralık' ta Altın ve Dövizde Son Durum: Çin’in Teşvik Hamlesi Fiyatları Nasıl Etkiledi?

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BIST 100 yatay seyirle başladı. 🎢

BIST 100 yatay seyirle başladı. 🎢

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni güne 10.257,19 puandan yatay bir başlangıç yaptı. Açılışta endeks, önceki kapanışına göre sadece 0,20 puanlık bir düşüş gösterdi. Ancak gün ilerledikçe kayıplar arttı ve endeks şu sıralar %1,66 düşüşle 10.087,14 puan seviyesinde bulunuyor.

Taş toprak sektörü parlıyor!

Taş toprak sektörü parlıyor!

Sektörler bazında bakıldığında, taş toprak sektörü %2,68’lik yükselişiyle günün en dikkat çekeni olurken, inşaat sektörü %0,33’lük değer kaybıyla en çok gerileyen sektör oldu.

Bankacılık endeksi %0,08, holding endeksi ise %0,03 geriledi.

Bankacılık endeksi %0,08, holding endeksi ise %0,03 geriledi.

Yatırımcılar, Çin ve Avrupa piyasalarından gelen haberlerle yön bulmaya çalışıyor.

Dolar ve Euro’da hareketsizlik sürüyor.

Dolar ve Euro’da hareketsizlik sürüyor.

Dolar/TL kuru 34,8455 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL kuru %0,23 düşüşle 36,6962 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi ise %0,24’lük bir azalışla 1,0529 seviyesine düştü.

Altın fiyatları, yatırımcıların en çok dikkat ettiği alanlardan biri olmayı sürdürüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların en çok dikkat ettiği alanlardan biri olmayı sürdürüyor.

Ons altın güne 2658 dolar seviyesinden başladı ve gün içerisinde 2657 ile 2671 dolar aralığında dalgalandı. Şu sıralar 2668 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, Çin’in ekonomiyi destekleme yönündeki açıklamalarının ardından yükseliş trendinde.

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Türkiye piyasasında gram altın, gün içinde 2975 TL ile 2992 TL arasında hareket etti ve şu anda 2987 TL seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye piyasasında gram altın, gün içinde 2975 TL ile 2992 TL arasında hareket etti ve şu anda 2987 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 4900 TL’den fiyatlanıyor. Çin Merkez Bankası’nın yedi ay sonra altın rezervlerini artırması ve Çin hükümetinin para politikasını gevşetme kararı, altın fiyatlarına destek sağladı.

Petrol piyasasında hareket sınırlı olsa da Brent petrol fiyatları yükseliş eğiliminde.

Petrol piyasasında hareket sınırlı olsa da Brent petrol fiyatları yükseliş eğiliminde.

Brent petrol fiyatları, sınırlı bir yükselişle 72,25 dolar seviyesine çıktı.

Küresel piyasalarda Çin rüzgarı esiyor.

Küresel piyasalarda Çin rüzgarı esiyor.

Çin hükümeti, 14 yıl sonra ilk kez para politikasını gevşetmeyi planladığını açıkladı. Bununla birlikte, Çin Merkez Bankası, yedi ay sonra altın rezervlerini artırarak dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişmeler, özellikle emtia ve döviz piyasalarında hareketliliğe yol açtı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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