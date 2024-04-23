10 Adımda Kondisyon ve Zindelik Artırma Rehberi
10 Adımda Kondisyon ve Zindelik Artırma Rehberi
Kendi antrenörünüz olsaydı, kendi ihtiyaçlarınıza uygun özel bir program beklerdiniz, dolayısıyla kendi kondisyonunuza da aynı şekilde yaklaşmalısınız. Arkadaşınız için işe yarayan şeyin sizin için de işe yaramasını beklemeyin.
Bununla birlikte, amacınız ne olursa olsun kondisyon seviyenizi artırma konusunda düşünmeniz gereken son derece önemli 10 şeyden oluşan bir liste hazırladık. 👇
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1. Öncelikle motivasyonunuzu bulun.
2. Hedefler önemli, hedeflerini belirlemelisin.
3. “Karın kasları mutfakta yapılır.'' derler, doğru beslenin.
4. İlerlemenizi ölçün ve kendinize karşı dürüst olun.
5. Antrenmanlarınızı vücudunuza uyarlayın.
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6. Ancak aynı şekilde işleri çok hızlı çok zor hale getirmeyin.
7. Çeşitlilik yaratmayı unutmayın.
8. Haftada 1-2 kez Aerobik yapın.
9. Ağırlık çalışmayı unutmayın.
10. Son olarak; zorlandığınız egzersizler üzerinde tekrar tekrar çalışmaktan çekinmeyin.
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