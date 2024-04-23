10 Adımda Kondisyon ve Zindelik Artırma Rehberi

Kendi antrenörünüz olsaydı, kendi ihtiyaçlarınıza uygun özel bir program beklerdiniz, dolayısıyla kendi kondisyonunuza da aynı şekilde yaklaşmalısınız. Arkadaşınız için işe yarayan şeyin sizin için de işe yaramasını beklemeyin.

Bununla birlikte, amacınız ne olursa olsun kondisyon seviyenizi artırma konusunda düşünmeniz gereken son derece önemli 10 şeyden oluşan bir liste hazırladık. 👇