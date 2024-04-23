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10 Adımda Kondisyon ve Zindelik Artırma Rehberi

etiket 10 Adımda Kondisyon ve Zindelik Artırma Rehberi

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 14:01

Kendi antrenörünüz olsaydı, kendi ihtiyaçlarınıza uygun özel bir program beklerdiniz, dolayısıyla kendi kondisyonunuza da aynı şekilde yaklaşmalısınız. Arkadaşınız için işe yarayan şeyin sizin için de işe yaramasını beklemeyin.

Bununla birlikte, amacınız ne olursa olsun kondisyon seviyenizi artırma konusunda düşünmeniz gereken son derece önemli 10 şeyden oluşan bir liste hazırladık. 👇

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1. Öncelikle motivasyonunuzu bulun.

Fitness yolculuğunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için temel motivasyonunuzun ne olduğunu bulmanız gerekir. İster parkta çocuklarınızın peşinden koşmak, ister bir maratonda yarışmak isteyin, 'son noktanızı' aklınızda tutmak, soğuk bir sabahta sizi kapıdan dışarı itmenize veya son birkaç tekrarı teşvik etmenize yardımcı olabilir.

2. Hedefler önemli, hedeflerini belirlemelisin.

Doğru seçimleri yapabilmeniz ve aradığınız fitness gelişmelerini elde etmek için doğru antrenmanlardan geçebilmeniz için kendinize üzerinde çalışacağınız bir hedef belirlemeniz gerekir.

Eğer 1 numaralı dileğiniz 100 kg squat yapmaksa, kürek çekme tekniğinizi geliştirmenin size pek bir faydası olmayacak!

3. “Karın kasları mutfakta yapılır.'' derler, doğru beslenin.

Doğru miktarda kalori aldığınızdan ve vücudunuzu besleyici, işlenmemiş yiyeceklerle beslediğinizden emin olun.

4. İlerlemenizi ölçün ve kendinize karşı dürüst olun.

Kaydetmeyi seçeceğiniz şey büyük ölçüde hedeflerinize bağlı olacaktır. 5 mil koşu sürenizdeki aylık gelişmeleri takip edebilir, kaldırdığınız ağırlıkların ne kadar büyük olduğunu izleyebilir veya form ve tekniği takip edebilirsiniz. Bunların hepsi size eğitiminizde neyin doğru gittiğine ve neyin yanlış gittiğine dair fikir verecektir.

5. Antrenmanlarınızı vücudunuza uyarlayın.

Formunuz arttıkça, ilerlemeyi sürdürmek için antrenmanlarınızın zorluğunu sürekli olarak yeniden değerlendirdiğinizden ve ayarladığınızdan emin olmalısınız.

Güç antrenmanında bu kavram en çok 'aşamalı aşırı yük' olarak bilinir ve vücudunuz bu ağırlıkları kaldırmaya uyum sağladıkça kaldırdığınız ağırlıkları yavaşça artırmayı ifade eder. Bu, kıvırdığınız dambılların her setin sonuna doğru her zaman rahatsız edici derecede ağır olmasını sağlayarak kas kütlesinde ve gücünde bir artışa neden olur.

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6. Ancak aynı şekilde işleri çok hızlı çok zor hale getirmeyin.

Bu, kondisyon gelişiminizi toparlamanın, sakatlamanın ve durdurmanın, hatta bunları tamamen durdurmanın iyi bir yoludur.

7. Çeşitlilik yaratmayı unutmayın.

Niyetiniz uzun mesafe koşularında yarışmak olsa bile kondisyonunuzu etkili, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmenin anahtarı çeşitliliktir.

Güç, güç, esneklik, hareketlilik ve koordinasyon, hepsi son derece önemli ve aktarılabilir becerilerdir ve koşu bandınıza sadık kalırsanız en iyi şekilde yararlanamazsınız.

Kuvvet antrenmanı serbest ağırlıkları, direnç makinelerini ve vücut ağırlığı egzersizlerini içerebilir. Esneme, esneklik, denge ve duruş egzersizleri de her fitness rutinini son derece tamamlayıcıdır; haftalık Pilates veya yoga seansına eklemek, düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabilir.

8. Haftada 1-2 kez Aerobik yapın.

Aerobik kondisyonunuzu hızla geliştirir. Bu, dayanıklılığınızı ve dayanıklılığınızı artırırken aynı zamanda kalp sağlığınızı ve kan dolaşımınızdaki 'iyi hissetme' hormonlarının düzeylerini de artırır.

9. Ağırlık çalışmayı unutmayın.

Haftada en az iki kez tüm büyük kas gruplarınızı çalıştırarak fitness rutininizi tamamlamanızı sağlayarak, genel fitness seviyenize büyük katkılarda bulunacaksınız. Artan kas kütlesi, istirahat halindeyken daha fazla kalori yakılmasının yanı sıra gelişmiş güç, dayanıklılık ve stabilite anlamına gelecektir; bunlar çeşitli fitness uğraşlarında yaygın olarak uygulanabilir becerilerdir.

10. Son olarak; zorlandığınız egzersizler üzerinde tekrar tekrar çalışmaktan çekinmeyin.

Zorlandığınız egzersizler üzerinde çalışmak daha fazla motivasyon ve çok daha fazla çaba gerektirebilir, ancak uzun vadede bu sıkı çalışma, halihazırda uzmanlaştığınız bir şeyi uygulamaya devam etmenize kıyasla çok daha büyük bir şekilde karşılığını verecektir.

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