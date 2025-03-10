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10 – 16 Mart 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 10 – 16 Mart 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 08:01

Haftanın yantrası Şaman yantra koleksiyonundan Etügen ve haftanın kristali ametist

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Etügen

Etügen

Şaman töresinde adını yeryüzünün kutsal dağı ve eski Türklerin bereket tanrıçası Ötüken'den alan Etügen yantra, bolluğun, bereketin, şansın ve iyi talihin doğum haritalarımızda dört element ile yaşam kaynağı Güneş’in enerjisini birleştirerek yaşamsal alanlarımızda etkili kılar. Herhangi bir işte, aşkta, eğitim hayatınızda başarı, huzur ve istikrara ihtiyacınız varsa doğum haritanıza göre altın, gümüş, bakır ve oniks olarak gezegen saatleri ve elementlerinize göre bu yantrayı kullanabilirsiniz.

Ametist

Ametist

Ametist'in doğal yüksek frekansı, herhangi bir negatif enerjinin veya ataşmanın aurasını arındırır ve vücudun etrafında koruyucu bir Işık kalkanı oluşturur.

Günümüz dünyasında, Ametist'in iyileştirici özellikleri ve anlamları tarihsel köklerine benzer. Hala dikkate değer bir maneviyat ve memnuniyet taşıdır; zihni susturma ve gelişmiş bir meditatif duruma ilham verme metafizik yetenekleri ile bilinir. Doğal yüksek frekansı, herhangi bir negatif enerjinin veya bağlanmanın aurasını arındırır. Vücudun etrafında koruyucu bir ışık kalkanı oluşturur ve kişinin manevi yöne açılırken berrak ve merkezlenmiş kalmasına izin verir.

Ametist, bilişsel algıyı geliştirmenin yanı sıra sezgisel ve psişik yeteneğin gelişimini hızlandıran Üçüncü Göz, Taç ve Eterik Çakraları uyarır. Bilgeliği ve daha büyük bir anlayışı başlatır ve sevilen birinin kaybının yasını tutanlar için bir teselli taşıdır.

Ametist'in yüksek zihni genişletme yeteneği aynı zamanda kişinin yaratıcılığını ve tutkusunu da artırır. Hayal gücünü ve sezgiyi güçlendirir ve düşünme süreçlerini geliştirir. Yeni fikirlerin özümsemesine, düşüncenin eyleme geçirilmesine yardımcı olur ve projeleri hayata geçirir. Ametist aynı zamanda bir odaklanma ve başarı tılsımı olarak da bilinir.

Ametist, vücuda giymek, şifa ritüellerinde kullanmak ve kişinin çevresini iyileştirmek için olağanüstü bir kristaldir. Doğrudan güneş ışığında solduğu bilinmektedir ve dikkatli olunmalıdır. Taşın temizlendiğini onaylarken taşı kısa bir süre akan su altında tutarak zaman zaman enerjilerini temizlemek de iyidir. Kayat Ametist'i diğer kristallerin yakınında şarj etmek için tutun.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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