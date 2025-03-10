10 – 16 Mart 2025 Haftanın Sayı Sekansı 817219738

Bir araya geldiklerinde çok güçlü bir sayı sekansı ortaya çıkarak bolluk enerjisini yaşamlarımızda aktive eder.

Kadim bilgilere göre sayıların nicelik (sayısal) değerleri dışında, bir de nitelikleri (kalite) vardır. Adeta nesnel varlıkları vardır ve çeşitli soyut kavramları içeren ideal yönleri vardır. Platon'a göre bizim her gün temasta olduğumuz duyu aleminden başka bir de (mânâ) alemi vardır. Mana aleminde de duyu aleminde temas ettiğimiz her şeyin bir modeli olduğu kabul edilir.

Platon'un sayılara verdiği önemi Pythagoras öğretilerine dayanır. Atina'da kurduğu 'Akademi'sinin girişinde 'Bu kapıdan içeri geometri bilmeyen girmesin.' asılıydı. Sayılar konusundaki doktrinler sır olarak saklanırdı. Epinomis adlı eserinde bu konuda bazı ip uçları vermişti, 'İlk ve en önemli inceleme sayıların kendileri üzerinedir. Somut olanlar değil de tek ve çift sayıların hepsinin kaynakları ve realite üzerindeki tesirlerinin büyüklüğü üzerinedir.”

Her birimizin isimleri ve doğum tarihlerinin numerolojik bir sayısı vardır. Kendimizi daha yakından tanımak ve sayı sekansımızın temsil ettiği gezegen enerjilerinden faydalanmak için bu bilgi faydalıdır.

817219738 Sayı sekansı enerjimizi iyileştiren yaptığımız işe motive olmamızı sağlayan ve emeklerimizin karşılığını almak için bizleri mücadele ruhuna bürünmekte destekleyen bir sayı sekansıdır.

Her birimize şans getirsin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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