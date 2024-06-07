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1 Milyar Dolarlık Kripto Para Vurgununda Yeni Detaylar: Örgütün İkinci Adamı Eski Hakem Bülent Demirlek!

1 Milyar Dolarlık Kripto Para Vurgununda Yeni Detaylar: Örgütün İkinci Adamı Eski Hakem Bülent Demirlek!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.06.2024 - 08:27

Ankara merkezli yapılan bir operasyonda 'Smart Trade Coin' isimli uygulama üzerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık haksız kazanç sağlayan bir örgüt çökertilmişti. Gözaltına alınanlar arasında yer alan FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek’in, örgütün ikinci adamı olduğu ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Smart Trade Coin' uygulaması üzerinden haksız kazanç elde eden toplam 127 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Smart Trade Coin' uygulaması üzerinden haksız kazanç elde eden toplam 127 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınan arasında yazar Aşkım Kapışmak da vardı. Kapışmak daha sonrasında serbest kalmıştı.

Gözaltına alınan arasında yazar Aşkım Kapışmak da vardı. Kapışmak daha sonrasında serbest kalmıştı.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık vurgun yapan örgütün ikinci adamının da FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık vurgun yapan örgütün ikinci adamının da FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek olduğu ortaya çıktı.

Sabah’tan Ömer Çetin’in haberine göre; örgüt, Türkiye’de kurduğu sitemi yabancı bir ülkeye ihraç ederek orada 30 bin kişiyi dolandırdı.

Sabah’tan Ömer Çetin’in haberine göre; örgüt, Türkiye’de kurduğu sitemi yabancı bir ülkeye ihraç ederek orada 30 bin kişiyi dolandırdı.

Kaynak

Örgütün lideri Çiğdem Karaca ile birlikte hareket eden FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'in, bu sistemin kapanmasının ardından yeni bir oluşuma gittiği belirlendi.

Örgütün lideri Çiğdem Karaca ile birlikte hareket eden FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'in, bu sistemin kapanmasının ardından yeni bir oluşuma gittiği belirlendi.
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Demirlek’in örgütün, kadrosunu koruyarak "Sterakk" adlı bir projeyle kripto borsasına girdiği ve 6 bin üye sayısına ulaştığı öğrenildi.

Demirlek’in örgütün, kadrosunu koruyarak "Sterakk" adlı bir projeyle kripto borsasına girdiği ve 6 bin üye sayısına ulaştığı öğrenildi.

Tanıtım programlarında özellikle konuşmacı olarak Demirlek'in yer aldığı ve "Zarar etme olasılığınız yok" gibi sözlerle insanları ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Tanıtım programlarında özellikle konuşmacı olarak Demirlek'in yer aldığı ve "Zarar etme olasılığınız yok" gibi sözlerle insanları ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

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