1 Milyar Dolarlık Kripto Para Vurgununda Yeni Detaylar: Örgütün İkinci Adamı Eski Hakem Bülent Demirlek!

Ankara merkezli yapılan bir operasyonda 'Smart Trade Coin' isimli uygulama üzerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık haksız kazanç sağlayan bir örgüt çökertilmişti. Gözaltına alınanlar arasında yer alan FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek’in, örgütün ikinci adamı olduğu ortaya çıktı.