Ülkeler arasındaki ticaret dengeleri, mal ve hizmet alışverişi, döviz kurları, ihracat ve ithalat gibi faktörlerle belirlenir. Ticaret politikaları ve uluslararası ticaret anlaşmaları, küresel ekonominin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. 1 Mayıs, bu ticaret dengelerinin adil ve eşitlikçi bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken bir platform olarak görülebilir.