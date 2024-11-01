1 Kasım’da Borsa İstanbul’da Yatırımcıları Sevindiren Hisseler: En Çok Kazandıran Şirketler ve Fiyat Artışları

Borsa İstanbul'da 1 Kasım itibarıyla en çok yükselen hisseler, %10’a yaklaşan fiyat artışları ile dikkat çekti. Gıda, teknoloji, enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, yatırımcılara gün sonunda yüz güldüren kazançlar sağladı. İşte 1 Kasım’ın en çok kazandıran hisseleri ve detaylı fiyat bilgileri: