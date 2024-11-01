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1 Kasım’da Borsa İstanbul’da Yatırımcıları Sevindiren Hisseler: En Çok Kazandıran Şirketler ve Fiyat Artışları

etiket 1 Kasım’da Borsa İstanbul’da Yatırımcıları Sevindiren Hisseler: En Çok Kazandıran Şirketler ve Fiyat Artışları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 18:34

Borsa İstanbul'da 1 Kasım itibarıyla en çok yükselen hisseler, %10’a yaklaşan fiyat artışları ile dikkat çekti. Gıda, teknoloji, enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, yatırımcılara gün sonunda yüz güldüren kazançlar sağladı. İşte 1 Kasım’ın en çok kazandıran hisseleri ve detaylı fiyat bilgileri:

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1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)

Söke Değirmencilik, gıda sektöründeki başarılı yükselişiyle %9,99 oranında değer kazanarak 15,20 TL seviyesine ulaştı. Un ve unlu mamuller pazarında önemli bir konumda olan şirket, talebin artması ve sektör dinamikleri sayesinde 1 Kasım’ın en çok kazandıran hisselerinden biri oldu.

2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

İş Girişim Sermayesi, yatırım sektöründe günün dikkat çeken hisselerinden biri oldu. %9,98’lik artışla 26,44 TL’ye yükselen hisse, finansal yatırımlara yönelik yoğun ilgiyle yatırımcılarına güçlü bir kazanç sağladı. İş Girişim’in portföyündeki yenilikçi projeler, şirketin değer artışında büyük bir rol oynadı.

3. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

3. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

Ulusoy Un, gıda sektöründe önemli bir konuma sahip olarak %9,97 artışla 6,62 TL’ye yükseldi. Özellikle un ürünlerine olan talep artışı, şirketin hisse performansına yansırken, gıda sektöründeki büyüme beklentileri de Ulusoy Un’un değer kazancında etkili oldu.

4. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

4. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

Teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerinden Reeder, %9,95 oranında değer kazanarak 24,30 TL seviyesine ulaştı. Şirketin ürün yelpazesinde yer alan teknolojik çözümler ve cihazlar, yatırımcı ilgisini artırarak gün içerisinde en çok kazanç sağlayan hisselerden biri olmasını sağladı.

5. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

5. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Duran Doğan Basım, ambalaj sektöründe kazandığı ivmeyle %9,90’lık artışla 21,86 TL seviyesine çıktı.

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6. Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)

6. Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)

Çeşitli sektörlerdeki yatırımlarıyla öne çıkan Kiler Holding, %9,57 artışla 31,82 TL seviyesine ulaşarak yatırımcılara önemli bir kazanç sundu.

7. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)

7. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)

Atlas Menkul Kıymetler, yatırım ortaklığı stratejilerine ilgi duyan yatırımcıların odaklandığı hisselerden biri oldu. %9,16 artışla 5,72 TL’ye yükselen şirket, özellikle sermaye yatırımları alanındaki performansıyla dikkat çekti.

8. Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD)

8. Altınyag Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD)

Enerji ve madencilik sektörünün güçlü temsilcilerinden Altınyag Madencilik, %7,36 artışla 7,73 TL seviyesine ulaştı.

9. Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM)

9. Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM)

Moda ve perakende sektöründe öne çıkan Derimod, %7,12 oranında yükselerek 33,38 TL’ye ulaştı. Şirketin ayakkabı ve deri ürünlerindeki marka değeri, özellikle moda sektöründe yatırımcıların ilgisini çekerken, hisse fiyatındaki artışla günün kazandıran hisseleri arasında yer aldı.

10. LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

10. LDR Turizm A.Ş. (LIDER)

LDR Turizm, turizm sektöründe artan taleple birlikte %6,06’lık bir yükselişle 100,70 TL seviyesine ulaştı.

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