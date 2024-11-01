1 Kasım’da Borsa İstanbul’da Yatırımcıları Sevindiren Hisseler: En Çok Kazandıran Şirketler ve Fiyat Artışları
1 Kasım’da Borsa İstanbul’da Yatırımcıları Sevindiren Hisseler: En Çok Kazandıran Şirketler ve Fiyat Artışları
Borsa İstanbul'da 1 Kasım itibarıyla en çok yükselen hisseler, %10’a yaklaşan fiyat artışları ile dikkat çekti. Gıda, teknoloji, enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, yatırımcılara gün sonunda yüz güldüren kazançlar sağladı. İşte 1 Kasım’ın en çok kazandıran hisseleri ve detaylı fiyat bilgileri:
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1. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE)
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2. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)
3. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)
4. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
5. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
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