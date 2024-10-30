1 Kasım Akrep Yeni Ayı'ndan En Fazla Etkilenecek Burçlar Belli Oldu
1 Kasım Akrep Yeni Ayı'ndan En Fazla Etkilenecek Burçlar Belli Oldu
Kasım ayı yaklaşıyor, yeni aya girer girmez bizi astrolojik açıdan yeni gelişmeler bekliyor. 1 Kasım’da gerçekleşecek Akrep Yeni Ayı bazı burçlar için büyük değişim ve fırsatlar getirirken, bazıları için ise zorlu süreçler başlatacak. İşte Akrep Yeni Ayı'ndan olumlu ve olumsuz etkilenecek burçlar...
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Olumlu Etkilenecek Burçlar: Yengeç
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Akrep
Başak
Oğlak
Olumsuz Etkilenecek Burçlar: Boğa
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İkizler
Yay
Kova
Koç
Terazi
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Aslan
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