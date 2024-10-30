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1 Kasım Akrep Yeni Ayı'ndan En Fazla Etkilenecek Burçlar Belli Oldu

1 Kasım Akrep Yeni Ayı'ndan En Fazla Etkilenecek Burçlar Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 19:06

Kasım ayı yaklaşıyor, yeni aya girer girmez bizi astrolojik açıdan yeni gelişmeler bekliyor. 1 Kasım’da gerçekleşecek Akrep Yeni Ayı bazı burçlar için büyük değişim ve fırsatlar getirirken, bazıları için ise zorlu süreçler başlatacak. İşte Akrep Yeni Ayı'ndan olumlu ve olumsuz etkilenecek burçlar...

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Olumlu Etkilenecek Burçlar: Yengeç

Olumlu Etkilenecek Burçlar: Yengeç

Yeni aşklara ve iş fırsatlarına açık olun! Bu Yeni Ay sizi cesaretle yeni başlangıçlar yapmaya yönlendirecek.

Akrep

Akrep

Hayatınızdaki tüm konularda güçlü iradeye sahip olacaksınız. Zararlı olanı geride bırakmak için harika bir fırsat!

Başak

Başak

Yeni arkadaşlıklar ve kariyer fırsatları kapınızı çalacak. Kendinizi ifade etme konusunda harika fırsatlar yakalayacaksınız.

Oğlak

Oğlak

Eski dostlarla buluşma ve yeni çevreler edinme zamanı! Hayallerinize adım adım yaklaşmak için gereken cesareti bulacaksınız.

Olumsuz Etkilenecek Burçlar: Boğa

Olumsuz Etkilenecek Burçlar: Boğa

İlişkilerde beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak realist bir yaklaşım benimseyerek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.

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İkizler

İkizler

Sağlık ve günlük rutinlerde yeni başlangıçlar yaparken dikkatli olun. Kariyerinizde beklediğiniz olumlu haberler sizi sevindirebilir.

Yay

Yay

Saklanan sırların ortaya çıkması ve içsel hesaplaşmalar sizi zorlayabilir. Dostlarınızla olan ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz.

Kova

Kova

Kariyerinizde yeni kapılar açılacak ancak ailevi sorumluluklarınız artacak. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz.

Koç

Koç

Beklenmedik bir para akışı sizi sevindirebilir, ancak yeni borçlara bulaşmamak önemli.

Terazi

Terazi

Parasal konularda yeni fırsatlar gündemde. Maddi bolluk ve bereket için kendinizi açmalısınız.

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Aslan

Aslan

Ailevi sorunlar ve değer algınızla ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi içe kapamaktan kaçınmalısınız.

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