2025'te Bizi Neler Bekliyor: Mutsuzluklar, Fenerbahçe ve Atatürk Zamanı
Merhaba canım takipçilerim,
Astrolojik olarak Türkiye, ciddi bir değişim sürecinden geçiyor. İçinde bulunduğumuz bu süreç, hepimizin iyiliğine ve ülke olarak yükselişimize katkı sağlayacak; bunu birlikte göreceğiz.
Önümüzdeki 16 Kasım tarihinden 25 gün öncesi ve sonrasında patlamalar, terör olayları, sarsıntılar, depremler, kazalar, mahkemeler ve davalar gibi olayların artabileceği öngörülüyor. Ayrıca devlet, üniversiteler ve kamu kurumlarının yönetim kadrolarını da zorlayıcı bir süreç bekliyor. Özellikle 16 Kasım 2024 - Mart 2025 arası, devlet yönetiminde etkili isimlerin açıklamaları ve adımları dikkat çekecek.
Kasım 2024 - Mart 2025: Satürn'ün Ay'a transiti
2025 Mart sonu: Satürn'ün burç değiştirmesi ve olası sarsıntılar
2025 Mart sonunda Satürn’ün burç değiştirmesi, önemli sarsıntılar yaratabilir. Geçmişte Satürn her burç değiştirdiğinde, Türkiye’de depremler, patlamalar ve kaotik olaylar yaşandığına tanık olduk. Bu nedenle, bu geçişin dikkatle izlenmesi büyük önem taşıyor.
Güzel haber şu ki, Satürn'ün burç değiştirmesiyle mutsuzluk veren etkisi hafifleyecek. Ancak bu etkinin tamamen geçmesi Haziran 2025'i bulacak. Çünkü Mayıs ortasında Jüpiter, Türkiye’nin Ay’ının bulunduğu eve girecek ve olumlu etkilerini göstermeye başlayacak. Haziran ayı sonu itibarıyla, Jüpiter ve Türkiye’nin Ay'ı birleşecek ve halkın ruh hali üzerinde mutluluk verici bir etki yaratacak. Bu etkinin en güçlü haliyle hissedilmesi ise 2026 Mart - Haziran arasında olacak ve bu dönemde Türkiye halkının daha huzurlu ve mutlu bir sürece gireceği öngörülüyor.
Türkiye'nin astrolojik süreci
Türkiye'nin dış ilişkileri ve iş dünyası
2025 Mart sonu ile 2025 Haziran arası, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında, Türkiye’nin dış ilişkilerinde, ithalat ve ihracatta, iş dünyasının her alanında sarsıcı süreçler yaşanacağı, astrolojik göstergelerle öngörülüyor.
Bu sürecin ardından, Türkiye’nin her alanında büyük değişimlerin ortaya çıkacağı bekleniyor. Başlangıçta bazı zorluklar yaşansa da sonunda hep birlikte büyük mutluluklar deneyimleyeceğiz. Zaten Jüpiter’in, Türkiye’nin Ay’ı ile birleşecek olması içimi umutla dolduruyor.
Jüpiter ve Ay’ın birleşimi mutluluk demek olduğu için bu süreç konusunda rahatım. Her ne yaşanırsa yaşansın, sonuçta tüm bu gelişmelerin Türkiye’nin iyiliğine olacağına eminim.
Fenerbahçe'nin astroloji haritası
Atatürk zamanları
Herkesin bana sıkça sorduğu bir soru: “Atatürk gibi birisi ne zaman gelecek?” veya “Atatürk dönemindeki gibi bir dönemi ne zaman yaşayacağız?”
Öncelikle, 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Türk halkı mutlu olacak ve Türkiye, tüm dünyada büyük bir yükseliş yaşayacak. Zaten 2017 yılındaki köşe yazılarımda, 2019-2023 arasının çok zor geçeceğini, ancak 2023 sonundan sonra Türkiye’nin büyük bir yükseliş sürecine gireceğini belirtmiştim. Nitekim Türkiye, dizi ve film alanında dünya birincisi oldu ve gri listeden çıktı.
Gelecekte, adım adım harika gelişmeler ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisi ciddi anlamda iyileşecek.
Astrolojik olarak Atatürk dönemindeki etkinin tekrarı, 2040 yılından itibaren başlıyor. Ancak bu etkinin tam olarak ortaya çıkışı, 2043 ile 2046 yılları arasında gerçekleşecek. İleride bu konuyu daha detaylı bir köşe yazısında ele alacağım. Daha uzun yazarsam, bu yazı kitaba dönüşecek 😊.
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Sizi seven bir Can…
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