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2025'te Bizi Neler Bekliyor: Mutsuzluklar, Fenerbahçe ve Atatürk Zamanı

etiket 2025'te Bizi Neler Bekliyor: Mutsuzluklar, Fenerbahçe ve Atatürk Zamanı

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
28.10.2024 - 18:17

Merhaba canım takipçilerim,

Astrolojik olarak Türkiye, ciddi bir değişim sürecinden geçiyor. İçinde bulunduğumuz bu süreç, hepimizin iyiliğine ve ülke olarak yükselişimize katkı sağlayacak; bunu birlikte göreceğiz.

Önümüzdeki 16 Kasım tarihinden 25 gün öncesi ve sonrasında patlamalar, terör olayları, sarsıntılar, depremler, kazalar, mahkemeler ve davalar gibi olayların artabileceği öngörülüyor. Ayrıca devlet, üniversiteler ve kamu kurumlarının yönetim kadrolarını da zorlayıcı bir süreç bekliyor. Özellikle 16 Kasım 2024 - Mart 2025 arası, devlet yönetiminde etkili isimlerin açıklamaları ve adımları dikkat çekecek.

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Kasım 2024 - Mart 2025: Satürn'ün Ay'a transiti

Kasım 2024 - Mart 2025: Satürn'ün Ay'a transiti

16 Kasım 2024 - Mart 2025 döneminde Satürn, Türkiye’nin astroloji haritasında Ay’a transit yapacak. Satürn’ün Ay’a olan etkisi, genellikle mutsuzluk yaratır. Bu nedenle, astrolojik açıdan 2024 Kasım - 2025 Mayıs döneminde halkın ruh hali sıkıntılı olabilir.

2025 Mart sonu: Satürn'ün burç değiştirmesi ve olası sarsıntılar

2025 Mart sonunda Satürn’ün burç değiştirmesi, önemli sarsıntılar yaratabilir. Geçmişte Satürn her burç değiştirdiğinde, Türkiye’de depremler, patlamalar ve kaotik olaylar yaşandığına tanık olduk. Bu nedenle, bu geçişin dikkatle izlenmesi büyük önem taşıyor.

Güzel haber şu ki, Satürn'ün burç değiştirmesiyle mutsuzluk veren etkisi hafifleyecek. Ancak bu etkinin tamamen geçmesi Haziran 2025'i bulacak. Çünkü Mayıs ortasında Jüpiter, Türkiye’nin Ay’ının bulunduğu eve girecek ve olumlu etkilerini göstermeye başlayacak. Haziran ayı sonu itibarıyla, Jüpiter ve Türkiye’nin Ay'ı birleşecek ve halkın ruh hali üzerinde mutluluk verici bir etki yaratacak. Bu etkinin en güçlü haliyle hissedilmesi ise 2026 Mart - Haziran arasında olacak ve bu dönemde Türkiye halkının daha huzurlu ve mutlu bir sürece gireceği öngörülüyor.

Türkiye'nin astrolojik süreci

Türkiye'nin astrolojik süreci

İşin özeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 16 Kasım 2024 ile Mayıs 2025 arası mutsuzluk hissedilebilir. Ancak bunun tam tersi bir etkiyle, 2025 Haziran sonu ile 2026 Haziran arasında mutluluk ortaya çıkacak ve halk daha huzurlu bir döneme girecek.

Bu süreçte astrolojik olarak hükümet değişikliği de olası görünüyor. Daha önce bu konuyu yazmıştım, ancak çok sayıda soru geldiği için daha detaylı bir şekilde açıklamak istedim.

2025 Mart sonu ile Haziran başı arasındaki dönem son derece önemli. Bu süreçte, astrolojik etkilerin ülkenin gidişatını ve hükümetin yapısını nasıl şekillendireceği dikkatle takip edilmelidir.

Nisan ve Mayıs 2025 çok önemli!

Mart sonu ile Haziran arası, özellikle Nisan ve Mayıs ayları, Türkiye adına önemli bir dönem! Türkiye’nin itibarında sarsıntılar, ciddi olaylar, kariyer ve iş hayatındaki insanlarla ilgili şok edici haberler, iş dünyasındaki çok güçlü isimler hakkında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Devlet yönetimindeki kişilerden gelecek şaşırtıcı haberlerle birlikte, Türkiye’nin iş dünyası bu süreçte yoğun bir gündemle karşı karşıya kalacak.

Türkiye'nin dış ilişkileri ve iş dünyası

2025 Mart sonu ile 2025 Haziran arası, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında, Türkiye’nin dış ilişkilerinde, ithalat ve ihracatta, iş dünyasının her alanında sarsıcı süreçler yaşanacağı, astrolojik göstergelerle öngörülüyor.

Bu sürecin ardından, Türkiye’nin her alanında büyük değişimlerin ortaya çıkacağı bekleniyor. Başlangıçta bazı zorluklar yaşansa da sonunda hep birlikte büyük mutluluklar deneyimleyeceğiz. Zaten Jüpiter’in, Türkiye’nin Ay’ı ile birleşecek olması içimi umutla dolduruyor.

Jüpiter ve Ay’ın birleşimi mutluluk demek olduğu için bu süreç konusunda rahatım. Her ne yaşanırsa yaşansın, sonuçta tüm bu gelişmelerin Türkiye’nin iyiliğine olacağına eminim.

Fenerbahçe'nin astroloji haritası

Fenerbahçe'nin astroloji haritası

2018 yılında Aspor'da gerçekleştirdiğim futbol takımlarının astroloji haritalarına yönelik röportajda, Fenerbahçe’nin 2025 yılı sonundan itibaren daha iyi bir sürece gireceğini belirtmiştim. Yoğun istek üzerine, Fenerbahçe’nin astroloji haritasını tekrar inceledim.

Fenerbahçe’nin astroloji haritasına göre, 2025 Haziran ayında Jüpiter, Fenerbahçe’nin Ay’ının karşısına gelecek ve mutluluk etkisi başlayacak! Açıkçası, 2025 Haziran ile 2026 Haziran arası, Fenerbahçe’nin ciddi anlamda mutlu olacağını astrolojik olarak öngörüyorum.

Daha sonra, daha ayrıntılı bir şekilde bakarak detaylı bir analiz yazacağım.

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Atatürk zamanları

Herkesin bana sıkça sorduğu bir soru: “Atatürk gibi birisi ne zaman gelecek?” veya “Atatürk dönemindeki gibi bir dönemi ne zaman yaşayacağız?”

Öncelikle, 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Türk halkı mutlu olacak ve Türkiye, tüm dünyada büyük bir yükseliş yaşayacak. Zaten 2017 yılındaki köşe yazılarımda, 2019-2023 arasının çok zor geçeceğini, ancak 2023 sonundan sonra Türkiye’nin büyük bir yükseliş sürecine gireceğini belirtmiştim. Nitekim Türkiye, dizi ve film alanında dünya birincisi oldu ve gri listeden çıktı.

Gelecekte, adım adım harika gelişmeler ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisi ciddi anlamda iyileşecek.

Astrolojik olarak Atatürk dönemindeki etkinin tekrarı, 2040 yılından itibaren başlıyor. Ancak bu etkinin tam olarak ortaya çıkışı, 2043 ile 2046 yılları arasında gerçekleşecek. İleride bu konuyu daha detaylı bir köşe yazısında ele alacağım. Daha uzun yazarsam, bu yazı kitaba dönüşecek 😊.

Özellikle yazmamı istediğiniz konuları sosyal medyam üstünden benimle paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, Instagram hesabımda abonelerime özel her hafta o haftanın uğurlu şanslı saatlerini paylaşıyorum.

Sizi seven bir Can…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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