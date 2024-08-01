1 Ağustos Ekonomi Haberleri: Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?

Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi %1,97 artış göstererek 10.847,90 puana ulaştı. Gün içindeki en düşük seviye 10.751,99, en yüksek seviye ise 10.880,04 olarak kaydedildi. Borsa İstanbul’daki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.