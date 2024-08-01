1 Ağustos Ekonomi Haberleri: Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?
1 Ağustos Ekonomi Haberleri: Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?
Ekonomi dünyasında 1 Ağustos itibarıyla dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Döviz kurları, borsa endeksi ve altın fiyatları üzerindeki dalgalanmalar, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin gündemini meşgul ediyor.
İşte günün öne çıkan ekonomik haberleri:
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BIST 100 endeksi yükselişte! 📈
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