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1 Ağustos Ekonomi Haberleri: Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?

etiket 1 Ağustos Ekonomi Haberleri: Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Ne Durumda?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 18:50

Ekonomi dünyasında 1 Ağustos itibarıyla dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Döviz kurları, borsa endeksi ve altın fiyatları üzerindeki dalgalanmalar, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin gündemini meşgul ediyor. 

İşte günün öne çıkan ekonomik haberleri:

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BIST 100 endeksi yükselişte! 📈

BIST 100 endeksi yükselişte! 📈

Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi %1,97 artış göstererek 10.847,90 puana ulaştı. Gün içindeki en düşük seviye 10.751,99, en yüksek seviye ise 10.880,04 olarak kaydedildi. Borsa İstanbul’daki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Dolar/TL kurunda hareketlilik! 💵

Dolar/TL kuru %0,24 düşüşle 33,0653 seviyesine geriledi. Önceki kapanış 33,1438’di. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar için kritik öneme sahip. Doların bu seviyelerde seyretmesi, ithalat maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Euro/TL düşüşte! 💶

Euro/TL kuru %0,25 düşerek 35,8137 seviyesine indi. Gün içindeki en düşük seviye 35,7570, en yüksek seviye ise 36,0285 olarak belirlendi. Euro'nun düşüşü, Avrupa ile ticaret yapan şirketler için fırsatlar yaratabilir.

Altın fiyatları artışta! 🏅

Altın fiyatları artışta! 🏅

Altın/Ons fiyatı %0,15 artarak 2.451,17 seviyesine ulaştı. Çeyrek altın fiyatları Kapalı Çarşı’da  4278 TL’den alıcı buluyor. Altın, güvenli liman arayan yatırımcılar için halen popülerliğini koruyor. Yatırımcılar, ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına yönelmeye devam ediyor.

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