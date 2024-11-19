02.02 Saatinin Anlamı Nedir? Tüm Gözler Üzerinizde, Aman Dikkat!

02.02 saati enerji dolu bir insan olduğunuz ve enerjinizin artacağı anlamına gelir. Bu saate denk gelen kimseler ise enerjilerini biraz kendilerine saklamalıdır. Zira bu kimseleri kıskanan kötü niyetli insanlar olabilir!

Uyumadan önce gördüğünüz belki de tatlı uykunuzdan gözlerinizi açıp gördüğünüz bu saat sizin için farklı anlamlar taşıyor olabilir.