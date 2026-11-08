Sevgili Yengeç, kalbin bu hafta bahar havasında! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay aşk, yaratıcılık ve keyif evinde yeni bir dönem başlatıyor. Romantik bir hayal, yarım kalmış bir hobi ya da sadece hayattan daha çok zevk alma isteğin bu hafta filizleniyor.

Para tarafında da güzel gelişmeler var. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kazanç evinde ilerliyor ve Perşembe günü Ay'dan uyumlu bir destek alıyor. Beklediğin bir ödeme gelebilir, yeni bir kazanç fikri aklına düşebilir. Bu enerjiyi akıllıca değerlendirirsen haftayı cebin dolu kapatabilirsin.

Hafta sonu ev ve aile tarafında huzur var. Cumartesi günü Venüs'ün düz harekete geçmesiyle evdeki bir düzenleme ya da aile içindeki bir konu tatlıya bağlanıyor. Partnerli Yengeç, sevdiğiyle romantik bir hafta sonu planlayabilir. Bekar Yengeç ise bu hafta kalbini çalacak biriyle tanışmaya her zamankinden daha yakın. Kendini sevgiye aç!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…