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Yengeç Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kalbin bu hafta bahar havasında! Pazartesi Akrep'te doğan Yeni Ay aşk, yaratıcılık ve keyif evinde yeni bir dönem başlatıyor. Romantik bir hayal, yarım kalmış bir hobi ya da sadece hayattan daha çok zevk alma isteğin bu hafta filizleniyor.

Para tarafında da güzel gelişmeler var. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kazanç evinde ilerliyor ve Perşembe günü Ay'dan uyumlu bir destek alıyor. Beklediğin bir ödeme gelebilir, yeni bir kazanç fikri aklına düşebilir. Bu enerjiyi akıllıca değerlendirirsen haftayı cebin dolu kapatabilirsin.

Hafta sonu ev ve aile tarafında huzur var. Cumartesi günü Venüs'ün düz harekete geçmesiyle evdeki bir düzenleme ya da aile içindeki bir konu tatlıya bağlanıyor. Partnerli Yengeç, sevdiğiyle romantik bir hafta sonu planlayabilir. Bekar Yengeç ise bu hafta kalbini çalacak biriyle tanışmaya her zamankinden daha yakın. Kendini sevgiye aç!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
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