23 Mayıs Cuma Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kalbinin derinliklerinde sakladığın o minik şüpheleri bir kenara bırakmanın tam sırası. Sevdiğin kişiyle daha derin, daha samimi bir bağ kurmak için bugün mükemmel bir gün. Gözlerinle konuşmayı denemeye ne dersin? Göz teması, sevginin ve bağlılığın en güçlü ifadesidir. Belki de biraz dokunuşlarla, biraz sarılmalarla aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı olabilirsin.

Duygularını saklama, onları bir kutunun içine kapatma. Sevdiğin kişiyle paylaşmayı dene, belki de bu paylaşım size daha da yakınlaştırır. Zira, duygularını ifade etmek, onları daha gerçek kılar.

Eğer bekarsan, arkadaş çevrenden biriyle arandaki dinamiğin değişmeye başladığını hissedebilirsin. Bu hisse gözlerini kapatma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…