22 Mayıs Perşembe Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün seni derin ve tatlı bir çekim hissi sarıyor. Peki bu çekim hissi, kalbinin en derin köşelerinde sakladığın bir aşkı mı yoksa yeni bir heyecanı mı işaret ediyor? Belki de bir süredir içten içe duygularını ifade etmekte zorlandığın, kalbinin ritmini hızlandıran o özel kişi, aslında seninle aynı duyguları taşıyor olabilir. Ne dersin, biraz cesaret edip ona açılmanın zamanı gelmedi mi?

Tam da bu noktada, aşkın dilini konuşmak için kelimelere ihtiyaç duymayabilirsin. Bazen bir bakış, bir tebessüm ya da bir sessizlik bile, kalbinin derinliklerinde yankılanan aşkı anlatabilir. Belki de bugün, kelimelerin yerine kalbinin sesini dinlemenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…