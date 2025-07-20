21 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, haftaya başlarken yaratıcı enerjilerin ve gölgelerin arasında bir dansa hazır ol. Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumu, iş ilişkini ve kendini ifade etme biçimini etkileyecek. İşte bu süreç, geçmişte bir kenara bıraktığın, cesaret edemediğin bir projeyi yeniden gözden geçirmek için mükemmel bir zaman olabilir.

Aman dikkat! Mars'ın etkisinde egonun sana hükmetmesine izin verme. Bu yüzden haftanın ilk gününde, içsel motivasyonunu güçlendir ve başkalarının onayına ihtiyaç duymadan ilerlemeye odaklan. Göreceksin attığın cesur adımlar seni başarıya götürecek.

Aşk hayatında ise geçmişte yaşadığın bir kalp kırıklığı yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez, acıyı büyütmek yerine, onun içinde saklı olan bilgeliği keşfetme şansın olacak. Bu durum, geçmişin acılarına yeni bir bakış açısı getirecek ve belki de onları daha iyi anlamana yardımcı olacak. Unutma, her deneyim bir öğrenme fırsatıdır ve sen her zaman daha güçlü ve bilge bir birey olmak için bu deneyimleri kullanabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…