18 Temmuz Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde Merkür ile Venüs arasında oluşan altmışlık, özellikle finansal konularda sana büyük bir destek sağlıyor. Belki beklenmedik bir yerden para gelebilir, belki de iş yerinden sürpriz bir ödeme haberi alabilirsin. Hatta beklediğin bir alacağın tahsil edilmesi de gündeme gelebilir. Bu enerji, aynı zamanda estetik ve zarif harcamalara yönelmeni de sağlayabilir. Kendine ve evine yapacağın küçük ama etkili dokunuşlar için bugün tam zamanı!

Kariyer hayatında ise, genellikle perde arkasında yürüttüğün işlerde daha fazla parıldayabilirsin. Yaratıcı ve sezgisel projeler, yazı işleri, sanat içerikleri veya planlama gerektiren görevlerdeki yeteneklerin bugün daha fazla fark edilebilir. Belki de bugün, bir fikir, bir çözüm ya da belki de bir konuşma sayesinde bir adım öne çıkabilirsin. Sessiz ama etkili bir ilerleyiş içindesin, unutma.

Şimdi de aşk hayatında gelelim! Bugün, kalbinden geçenlerle ağzından çıkanlar arasındaki uyum hiç olmadığı kadar güçlü. Partnerinle geçireceğin duygusal ama tatlı bir sohbet, ilişkinizi daha da derinleştirebilir. Eğer bekar isen sana karşı hisleri olan biri bugün zarif bir giriş yapabilir. Bugün aşka 'nazik bir bakış' atmanın tam sırası. Unutma, aşk her zaman beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…