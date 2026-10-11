Sevgili Yengeç, duygusal yoğunluk midende ve göğüs bölgende sıkışma olarak hissedilebilir, Akrep'teki Ay bunu haftanın başında artırıyor; ağır yemekleri azaltmak ve akşamları hafif çorba tercih etmek rahatlatır. Para evindeki Jüpiter ve Mars iştahı artırıyor, haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi fazla yemeye yöneltebilir, porsiyonları küçültmek sindirimi korur. Mars ile Satürn'ün üçgeni kariyer baskısını sırtına ve omuzlarına yükleyebilir, her gün birkaç dakika esneme hareketi gerilimi alır. Plüton'un ileri harekete dönmesi bağırsak düzenin için sabit saatli öğünleri önemli kılıyor. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü ilişkilerden kaynaklanan yorgunluğu fark edip dinlenmeni istiyor. Sıcak bir bitki çayı ve erken uyku haftayı dengeli kapatır. Ihlamur ya da papatya çayı midendeki sıkışmayı hafifletir. Akşam yemeğinden sonra on dakika yürümek de rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…