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Yengeç Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ekim - 18 Ekim haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, duygusal yoğunluk midende ve göğüs bölgende sıkışma olarak hissedilebilir, Akrep'teki Ay bunu haftanın başında artırıyor; ağır yemekleri azaltmak ve akşamları hafif çorba tercih etmek rahatlatır. Para evindeki Jüpiter ve Mars iştahı artırıyor, haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi fazla yemeye yöneltebilir, porsiyonları küçültmek sindirimi korur. Mars ile Satürn'ün üçgeni kariyer baskısını sırtına ve omuzlarına yükleyebilir, her gün birkaç dakika esneme hareketi gerilimi alır. Plüton'un ileri harekete dönmesi bağırsak düzenin için sabit saatli öğünleri önemli kılıyor. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü ilişkilerden kaynaklanan yorgunluğu fark edip dinlenmeni istiyor. Sıcak bir bitki çayı ve erken uyku haftayı dengeli kapatır. Ihlamur ya da papatya çayı midendeki sıkışmayı hafifletir. Akşam yemeğinden sonra on dakika yürümek de rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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