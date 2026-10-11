Sevgili Koç, bu hafta Mars ile Satürn'ün üçgeni enerjini disiplinli kullanmanı sağlıyor, ama burcundaki Satürn baş, diş ve kemik yapında sertlik hissi yaratabilir; çene kaslarını gevşetmek ve dişlerini sıkmamaya dikkat etmek rahatlatır. Haftanın başında Akrep'teki Ay alt karın ve üreme bölgesinde hassasiyet ya da duygusal gerginlik hissettirebilir, ısıtıcı bir bitki çayı ve sakin akşamlar iyi gelir. Hafta ortasında Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı enerjini yükseltirken hafta sonunda Oğlak İlk Dördün'ü ağır antrenmanlar yerine eklemlerini ısıtan hafif hareketler seçmeni öneriyor. Plüton'un ileri harekete dönmesi uyku düzenini sabitlemek için iyi bir başlangıç. Düzenli su içmek baş ağrısı riskini azaltır. Kısa ve tempolu yürüyüşler de kaslarını dinç tutar. Akşamları omuzlarını ve boynunu germek biriken gerginliği alır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…