4 Mayıs Pazar Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün finansal konuların derinliklerine dalmak zorunda kalabileceğin bir gün olabilir. Miras, borç ve alacak gibi konuların üzerine gitmek, belki de bir süredir görmezden geldiğin bir gerçeği ortaya çıkarabilir. Görünen o ki artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi!

Biraz da iş hayatından söz etmeliyiz! Zira, iş yerinde süredir hissettiğin ancak tam olarak adını koyamadığın rekabetin varlığı artık daha belirgin hale gelebilir. Aslında bir süredir gizli bir şekilde devam eden bu durumda daha güçlü olmanın zamanı geldi. Kendini göstermeli, güçlenmeli ve başarmalısın!

Gelelim aşk hayatına! Duyguların bugün biraz daha yoğun olabilir... Bastırılmış arzuların, belki de bir süredir içinde taşıdığın ancak ifade etmekten çekindiğin duyguların, bugün gün yüzüne çıkabilir. Bu, beklenmedik bir itiraf şeklinde de kendini gösterebilir ve bu durum, seni biraz altüst edebilir. Ancak, bu durumun farkında olmak ve duygularını ifade etmeye hazır olmak, bu durumu daha iyi yönetmene yardımcı olabilir. Aşkına karşılık alman için bu şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...