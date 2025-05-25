26 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünün gökyüzü enerjisi, Merkür'ün İkizler burcunda yer almasıyla biraz karmaşık bir tablo çiziyor. Bu durum, beden ve zihin arasındaki hassas dengeyi biraz sarsabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü bu durum geçici ve yönetilebilir.

Zira Merkür'ün İkizler'deki konumu, Satürn ile atmışlık bir açı oluşturuyor. Bu durum, yaşam tarzına biraz daha disiplin eklemenin, sağlığına olumlu bir etkisi olacağını işaret ediyor. Belki biraz daha erken yatmayı, daha düzenli yemek yemeyi veya belki de günlük egzersiz rutinini biraz daha sıkılaştırmayı düşünebilirsin.

Kafein tüketimine de dikkat etmen gerekiyor bugün. Bunun yerine, sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi olan bitki çaylarına yönelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...