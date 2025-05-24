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25 Mayıs Pazar Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
25 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Mayıs Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Mayıs Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün evrenin seni ayak tabanlarınla yere nasıl bastığın konusunda bir sınavla karşı karşıya getirebileceğini düşünüyoruz. Adımların belki hızlı ve enerjik olabilir ama eğer bu adımların birbirleriyle ve yeryüzüyle bağlantısı yoksa, bu durum senin dengeni kaybetmene neden olabilir. Topuklarınla dünyayı hissetmiyorsan, yani ayaklarının altındaki toprağı, çimeni ya da kumları hissetmiyorsan, bu durum senin dünyayla olan bağlantını zayıflatabilir.

Bugün belki de çıplak ayakla doğaya çıkmak, belki bir parkta, belki bir ormanda ya da belki de sahilde, ayaklarını toprağa basarak dünyayı hissetmek senin enerjini yeniden toparlamanı sağlayabilir. Ya da belki de evinde, halının üzerinde ya da yoga matının üzerinde biraz esneme hareketleri yapmak, belki de biraz meditasyon yapmak seni yeniden merkezine çekebilir. Hadi tüm negatif enerjiden arın ve dünyayı kucakla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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