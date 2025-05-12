13 Mayıs Salı Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gezegenlerin en iletişimci üyesi Merkür, ilişkilerini etkileyecek bir konumda. Yani bugün, aklında ve kalbinde sadece O'nun olduğunu hissedebilirsin. Evet, o özel kişiye karşı duyguların bugün derinleşiyor. Aşkın güçlü dalgaları, seni adeta bir okyanusa sürüklüyor. Ancak, bu aşkın biraz da saplantıya dönüşme tehlikesi var.

Onu düşünmekten başka bir şey yapamıyor musun? Sürekli onunla ilgili hayaller kuruyor ve gelecekteki olası senaryoları mı planlıyorsun? Eğer öyleyse, biraz durup düşünmeni öneririz. Çünkü aşk, ne kadar güzel ve heyecan verici olursa olsun, bir noktadan sonra saplantıya dönüşebilir. Ve unutma, aşkın ve sevginin bile bir sınırı olmalı. Aşkınla boğulmamak için, aranızdaki mesafeyi korumayı ve karşılıklı sınırları aşmamayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…