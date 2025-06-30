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Temmuz Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Bu ay sizin için bir amaca odaklanmanın tam vakti olacak. 7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçmesi, sizi farklı düşünmeye, yaşam tarzınızı genişletmeye ve yeni deneyimlere açık olmaya itecek. Zaten bir süredir yaşadığınız sıkıntılar nedeniyle hayata karşı duruşunuzda bir takım değişiklikler olmuştu. Değişmek zorunda kalmıştınız. Yeni bir 'ben' inşa ettiniz ve şimdi o kimliğinizi sahada gösterme zamanı. 

Diğer yandan eğitim, yurt dışı planları veya inanç sisteminizle ilgili konularda ani gelişmeler olabilir. 

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı ailevi sorumluluklar veya evle ilgili meselelerde bir dönemin kapanışına işaret ediyor olabilir. 

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise sosyal çevrenizi yenileyebilir; yeni bir gruba katılabilir, dostluklarınızı tazeleyebilirsiniz. Ancak, Merkür retrosu (17 Temmuz - 10 Ağustos) arkadaş çevresiyle iletişim sorunlarını da beraberinde getirebilir. Söyleyemediklerinizi söylemek istediğiniz ve haksızlığa karşı boyun eğmek istemediğiniz bu dönemde çatışmalar kaçınılmaz görünüyor.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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