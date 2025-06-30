Temmuz Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Bu ay sizin için bir amaca odaklanmanın tam vakti olacak. 7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçmesi, sizi farklı düşünmeye, yaşam tarzınızı genişletmeye ve yeni deneyimlere açık olmaya itecek. Zaten bir süredir yaşadığınız sıkıntılar nedeniyle hayata karşı duruşunuzda bir takım değişiklikler olmuştu. Değişmek zorunda kalmıştınız. Yeni bir 'ben' inşa ettiniz ve şimdi o kimliğinizi sahada gösterme zamanı.

Diğer yandan eğitim, yurt dışı planları veya inanç sisteminizle ilgili konularda ani gelişmeler olabilir.

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı ailevi sorumluluklar veya evle ilgili meselelerde bir dönemin kapanışına işaret ediyor olabilir.

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise sosyal çevrenizi yenileyebilir; yeni bir gruba katılabilir, dostluklarınızı tazeleyebilirsiniz. Ancak, Merkür retrosu (17 Temmuz - 10 Ağustos) arkadaş çevresiyle iletişim sorunlarını da beraberinde getirebilir. Söyleyemediklerinizi söylemek istediğiniz ve haksızlığa karşı boyun eğmek istemediğiniz bu dönemde çatışmalar kaçınılmaz görünüyor.