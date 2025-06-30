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Temmuz Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Aşk hayatınız bu ay daha çok sosyal alanlar ve arkadaş çevresi üzerinden şekillenebilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı sayesinde bir arkadaşlık aşka dönüşebilir veya kalbinizi çalacak biri sosyal bir ortamda karşınıza çıkabilir. Ancak Merkür retrosu nedeniyle bu dönemde duyguları net ifade etmek zorlaşabilir; karşınızdaki kişiyle yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. 

Venüs, 4 Temmuz’a kadar İkizler burcunda; flörtöz enerjiler yüksek. Ay sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle aşk hayatınız daha duygusal ve ciddi bir boyuta taşınabilir. Özellikle ilişkisi olan Teraziler için aileyle tanışma, birlikte gelecek planları yapma gibi adımlar atılabilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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