Temmuz Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk hayatınız bu ay daha çok sosyal alanlar ve arkadaş çevresi üzerinden şekillenebilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı sayesinde bir arkadaşlık aşka dönüşebilir veya kalbinizi çalacak biri sosyal bir ortamda karşınıza çıkabilir. Ancak Merkür retrosu nedeniyle bu dönemde duyguları net ifade etmek zorlaşabilir; karşınızdaki kişiyle yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

Venüs, 4 Temmuz’a kadar İkizler burcunda; flörtöz enerjiler yüksek. Ay sonunda Venüs’ün Yengeç burcuna geçmesiyle aşk hayatınız daha duygusal ve ciddi bir boyuta taşınabilir. Özellikle ilişkisi olan Teraziler için aileyle tanışma, birlikte gelecek planları yapma gibi adımlar atılabilir.